Wahlnacht : Amerika stellt sich auf Krawalle ein

Geschäftsleute in den amerikanischen Großstädten stellen sich auf gewaltige Ausschreitungen in der Wahlnacht und den Tagen danach ein. Im ganzen Land lassen Handelsunternehmen Spanplatten vor die Schaufensterfronten nageln. In der Hauptstadt Washington an der M Street, eine der zentralen Einkaufsstraßen im Nordwesten der Stadt, sind zahlreiche Geschäfte am Montag bereits verrammelt. Nike und H&M führen die Liste zahlreicher Betriebe in der ganzen Stadt an, die ihre Ladenlokale mit Spanplatten abgedichtet haben. Auch viele Bürogebäude im Umfeld des Weißen Hauses und des Kapitols sind mit Platten geschützt.

Das gleiche Bild zeigt sich in New York, wo unter anderem das Kaufhaus Macy‘s am Herald Square in Manhattan unweit der Penn Station seine Schaufensterfronten mit Holzpanelen verhängt hat. Die New Yorker Polizei hatte vor allem Ladeninhabern mit Geschäften am Washington Square und am Union Square aufgefordert, besondere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, weil diese Viertel traditionell Ziel von Ausschreitungen und Plünderungen sind. Vorsicht lässt auch die Polizei in Beverly Hills im Westen des Landes walten: Sie hat den Rodeo Drive, bekannt für seine Luxusgeschäfte, abgeriegelt für Dienstag und Mittwoch.