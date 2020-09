Gerüchte über Brandstiftung : Die Antifa oder die Proud Boys?

Die Sicherheitsbehörden in Oregon beklagen Falschinformationen über Brandstiftungen. Sie erschwerten das Vorgehen gegen die verheerenden Brände. Am Wochenende reagierte Facebook.

Ein geschmolzenes Schild eines Motels am Wochenende in Oregon Bild: AFP

„Gerüchte verbreiten sich wie Lauffeuer...“, beschwerte sich vergangene Woche das Büro des Sheriffs von Douglas County im amerikanischen Bundesstaat Oregon. Die Notrufnummer sei überlastet, weil ständig Menschen anriefen und Auskunft über ein „UNWAHRES Gerücht“ verlangten, dass sechs Antifa-Mitglieder wegen Brandstiftung verhaftet worden seien. Mit dem Post auf Facebook rief das Büro die Menschen dazu auf, bei Informationen über die verheerenden Feuer in der Gegend nur offiziellen Quellen zu vertrauen. Der Kampf gegen die Gerüchte erschwere die Arbeit der Einsatzkräfte nur.

Die westlichen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, besonders Kalifornien, Oregon und Washington, sind seit Wochen von gewaltigen Waldbränden betroffen, die sich immer weiter ausbreiten. Zehntausende Feuerwehrmänner sind im Einsatz, trotzdem sind riesige Flächen vernichtet sowie Ortschaften niedergebrannt worden und Tausende Menschen auf der Flucht vor den Flammen. Ein wichtiger Grund für die Feuer ist das anhaltende, extrem warme und trockene Wetter in der Gegend. Dazu kommen Winde, die die Flammen anfachen und weitertreiben. Außerdem spielt menschliche Unachtsamkeit eine Rolle. So wurde ein Feuer in Oregon von einem Autofahrer ausgelöst, der lose Ketten über den Asphalt schleifen ließ, damit Funken erzeugte und ein Feld in Brand setzte. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht, betonen die lokalen Behörden und die Bundespolizei FBI immer wieder.

Der Verbreitung von Verschwörungstheorien, die Brände seien menschengemacht, haben diese Erklärungen jedoch keinen Einhalt geboten. Die Behauptung, die Polizei habe sechs Antifa-Mitglieder wegen Brandstiftung in Gewahrsam genommen, scheint von einem republikanischen Politiker zu stammen. Paul Joseph Romero, der im Mai seinen innerparteilichen Kampf um die Kandidatur für einen Senatssitz verloren hatte, schrieb das auf Twitter. Im Interview mit CNN konnte er zwar keine Beweise dafür nennen, weigerte sich aber, den Beitrag zu löschen. Er habe die Leute darauf aufmerksam machen wollen, dass er glaube, die Feuer würden absichtlich gelegt.

Aufgenommen und weiterverbreitet wurde die Behauptung von QAnon, einer mutmaßlich amerikanischen Person oder Gruppe, die im Internet rechte Verschwörungstheorien verbreitet und damit immer mehr Anhänger findet. Die Feuer seien koordiniert gelegt worden, heißt es in einem Beitrag von „Q“, und ein Fall von inländischem Terrorismus. Den Sprung in die klassischen Medien fanden die Gerüchte dann durch einen Beitrag auf der englischsprachigen Seite von RT (früher Russia Today). Der vom Kreml kontrollierte Fernsehsender verknüpfte in einem Artikel die Feuer mit einer Aufforderung der Polizei an Protestler in Portland, bei ihren Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf Feuer zu verzichten. Trotz der Aufrufe der Behörden, nur offiziellen Quellen zu trauen, verbreiteten sich Gerüchte, die Demonstranten könnten mit den Waldbränden zu tun haben, schnell. In einigen Orten bildeten sich sogar bewaffnete Gruppen, um gegen mögliche Brandstiftung vorzugehen und Plünderungen zu verhindern. Denn das sei das Ziel mit dem die Linken die Feuer legten, heißt es in einigen Beiträgen in sozialen Netzwerken.

Im Internet wurden solche Behauptungen immer wieder angefacht. So sah sich die Polizei von Medford in Oregon genötigt, bei Facebook auf einen gefälschten Beitrag zu reagieren, der eine angebliche Brandstiftung insinuierte. Weder sei der in dem Beitrag gezeigte Mann verhaftet worden noch sonst jemand, der in Verbindung zur Antifa oder den Proud Boys – einer rechtsextremen Organisation – stehe, schrieb die Polizei. Ebenfalls auf Facebook schrieb der Republikaner Michael Cross, der in Oregon für das Amt des Oberstaatsanwalts kandidiert, die Feuer seien eindeutig auf Brandstiftung zurückzuführen und erfüllten den Straftatbestand des Terrorismus. Er habe gehört, mindestens 14 Menschen stünden in Verbindung mit der Brandstiftung, erklärte Cross. „Ich bin mir nicht sicher, ob die Antifa dahinter steckt. Ich denke, irgendjemand steckt dahinter, denn es ist zu organisiert, um alles auf einmal zu geschehen“, sagte er einem öffentlichen Fernsehsender in Oregon. Beweise konnte Cross nicht liefern.