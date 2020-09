Gedenken an 9/11 : „Amerika wird sich immer erheben und zurückkämpfen“

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden und Vizepräsident Mike Pence begrüßten sich freundlich am Rande der Gedenkzeremonie in Manhattan am einstigen Standort des World Trade Center. Dort nahmen sie an einer Schweigeminute um 8.46 Uhr Ortszeit teil. Um diese Uhrzeit hatte die erste entführte Linienmaschine einen der Türme getroffen. Trump beging die Schweigeminute in seinem Präsidentenflugzeug, weil er zu diesem Zeitpunkt gerade in Pennsylvania gelandet war. Die Helden von Flug 93 zeigten, „dass Amerika sich immer erheben, aufrecht stehen und zurückkämpfen wird“, sagte er danach.

Bei der Zeremonie in New York waren wegen der Coronavirus-Pandemie alle Teilnehmer aufgefordert worden, Masken zu tragen und Abstand zu halten. Zudem wurden die Namen der Opfer diesmal nicht von Familienangehörigen vorgelesen, sondern per Lautsprecher abgespielt. Eine Gedenkstiftung hielt deswegen eine weitere Trauerfeier in der Nähe ab. Dabei lasen Angehörige – unter Einhaltung von Masken- und Hygieneregeln – die Namen vor. Biden und Pence trugen in New York Masken, Trump verzichtete bei der Flug-93-Gedenkstätte darauf.

Zum Andenken markieren in den Nächten um das Datum herum in New York zwei blaue Lichtstrahlen die Standorte der beiden Türme. Auch die Spitze des Empire State Building und weitere Gebäude in New York wurden blau beleuchtet. Am Samstag sollte das Museum zum Andenken an den 11. September nach sechsmonatiger coronabedingter Pause seine Türen wieder für Besucher öffnen.