Leser fragen – wir antworten : Tritt Trump noch aus der Nato aus?

Beide Kandidaten setzen auf einen Impfstoff. Während Trump und Pence darauf beharren, dass er noch dieses Jahr für Massenimpfungen bereitstehen werde, hebt Biden hervor, dass zunächst die Ergebnisse der klinischen Tests vor Beginn der Impfungen veröffentlicht und von unabhängigen Wissenschaftlern überprüft werden müssen. Biden verspricht, dass alle an Covid-19 erkrankten Amerikaner unabhängig von ihrem Versicherungsstatus kostenlos behandelt werden. Trump unterstützt dagegen die weitgehend ersatzlose Abschaffung von „Obamacare“ – die Reform seines Vorgängers hatte vielen Millionen Amerikanern erstmals eine Krankenversicherung verschafft. Trump hat den Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation WHO angekündigt, Biden will eine globale Staaten-Allianz zur Unterstützung der WHO schmieden.

Die Wiedereröffnung von Schulen will Biden vom örtlichen Infektionsgeschehen abhängig sehen; Trump dringt auf eine rasche Öffnung aller Schulen. Beide setzen auf umfangreiche Konjunkturpakete.Ihre Pläne dafür unterscheiden sich aufgrund der unterschiedlichen Prioritäten von Demokraten und Republikanern aber deutlich. Einen ausführlicheren Vergleich der Corona-Politik beider Kandidaten bietet die überparteiliche Kaiser Family Foundation.