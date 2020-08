First Lady Melania Trump : „Wir brauchen meinen Ehemann als Präsident“

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Auftritte wurden von Demokraten kritisiert: Sie sehen in der Nutzung des Weißen Hauses und dem Auftritt Pompeos während einer offiziellen Reise nach Jerusalem einen Verstoß gegen ein Wahlwerbeverbot („Hatch Act“) aus dem Jahr 1939, der eine Wahlbeeinflussung durch Regierungsangestellte verhindern soll. 70 Tage vor den Wahlen am 3. November liegt der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden vor dem amtierenden republikanischen Präsidenten Donald Trump.

Trumps Kinder preisen ihren Vater

Zuvor hatte Präsidentensohn Eric Trump den Amerikanern in Aussicht gestellt, dass ihre Landsleute bald zum Mars fliegen werden – vorangetrieben vom amerikanischen Geist. Dieser habe „die Skyline von New York City erbaut, den Hoover-Staudamm errichtet und er wird – unter der Führung meines Vaters – Amerikaner zum Mars entsenden“, sagte Eric Trump beim Parteitag der Republikaner. Vor seinem Vater habe sich niemand für die „stille Mehrheit“ im Land eingesetzt, sagte Eric Trump. „Mein Vater wird für euch kämpfen“, sagte er. Als erstes der bisher aufgetretenen Trump-Kinder richteteer auch persönliche Worte an den Präsidenten. „Dad, Lass uns Onkel Robert stolz machen.“ Donald Trumps jüngerer Bruder Robert, den er als seinen besten Freund bezeichnete, starb vor rund zehn Tagen.

Präsidententochter Tiffany Trump wiederum hat den amerikanischen Bürgern beim Parteitag der Republikaner erklärt, dass sie von Medien und Technologie-Konzernen manipuliert werden. „Statt den Amerikanern das Recht einzuräumen, unsere eigene Überzeugungen zu formen, hält dieses System der Desinformation die Menschen geistig versklavt von den Ideen, die sie für richtig halten“, sagte Tiffany Trump am Dienstag. „Die Menschen müssen erkennen, dass unsere Gedanken, Meinungen und sogar die Entscheidung, für wen wir abstimmen, von Medien und Tech-Giganten manipuliert und auf unsichtbare Weise aufgezwungen werden.“

Ihrem Vater bescheinigte Tiffany Trump, dass er vom „amerikanischen Geist“ angetrieben werde. „Mein Vater hat mich daran glauben lassen, dass Amerika wieder wahrhaft groß sein kann!“ Über sich selbst sagte Tiffany Trump, dass die gerade ein Rechtsstudium abgeschlossen habe: „Ich kann mich in so viele von Euch hineinversetzen, die vielleicht gerade einen Job suchen.“ Die 26-Jährige ist die jüngste Tochter von Trump. Sie ist das einzige Kind ihrer Mutter, Marla Maples. Die Schauspielerin war von 1993 bis 1996 mit Trump verheiratet.

Zum Auftakt des Parteitags hatten die Delegierten in Charlotte (North Carolina) Trump am Montag einstimmig zum Kandidaten für die Wahl am 3. November nominiert. Er will die Nominierung am Donnerstag bei einer Rede vom Weißen Haus aus annehmen. Trump (74) zieht gegen Joe Biden (77) in die Wahl. Die Demokraten hatten den Ex-Vizepräsidenten in der vergangenen Woche zu ihrem Kandidaten gekürt.