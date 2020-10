Amerikanischer Virusexperte : Fauci fühlt sich falsch zitiert in Trumps Wahlwerbespot

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Trump wies die Kritik seines Beraters an dem Spot zurück. Es handle sich „in der Tat um Dr. Faucis eigene Worte“, schrieb der Präsident im Internetdienst Twitter. Seine Regierung habe einen „phänomenalen Job“ im Kampf gegen die Pandemie geleistet, wie die Gouverneure mehrerer Bundesstaaten bestätigten, fügte Trump hinzu.

Fauci und der Präsident haben in den vergangenen Monaten immer wieder über Kreuz gelegen. Der Immunologe hat sich nicht gescheut, irreführende Äußerungen Trumps zu der Pandemie richtigzustellen. Damit zog er sich den Unmut des Präsidenten zu, der die Bedrohung durch das Coronavirus immer wieder kleinzureden versucht hat.

In dem jetzt von Fauci beanstandeten Clip geht es unter anderem um Trumps persönliche Erfahrungen mit dem neuartigen Erreger: „Präsident Trump erholt sich von dem Coronavirus, und ebenso tut dies Amerika“, heißt es darin.

Nach der Zwangspause wegen seiner Coronavirus-Erkrankung will Trump in den kommenden Tagen seinen Wahlkampf in wichtigen Bundesstaaten fortsetzen. In den Umfragen zur Wahl am 3. November liegt Trump aktuell landesweit sowie in einer Reihe der als wahlentscheidend geltenden Staaten hinter seinem Herausforderer Joe Biden zurück.