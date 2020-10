Wechselwähler in Pennsylvania : „Trump hat von Anfang an Zwietracht gesät“

Scott Richardson betreibt ein kleines Café in einem Vorort von Philadelphia. 2016 hat er für Trump gestimmt, doch im November will er Biden wählen. Das hätte nicht so kommen müssen, meint der Unternehmer.

Trump in Siegerpose nach der Rede bei seiner Amtseinführung am 20. Januar 2017 Bild: Reuters

Scott Richardsons Unterstützung für Joe Biden beginnt mit einer Feuerprobe. Im Juni sitzen beide in einer kleinen Gesprächsrunde, ein Austausch zwischen dem Präsidentschaftskandidaten und örtlichen Unternehmern. Ihnen gegenüber eine schluchzende Frau. Unter Tränen erzählt sie von ihrer kranken Mutter, die sie Monate lang nicht sehen durfte, weil ein unsichtbares Virus in jenen Wochen über die Vereinigten Staaten hinwegfegt. Dann stirbt die alte Dame, ohne dass ihre Tochter sie noch einmal hätte sehen können.

Was um Himmels Willen, denkt Scott Richardson, sagt man in solch einer Situation zu dieser Frau, wie spendet man ihr Trost? „Er hat sie angeguckt“, sagt Richardson, „dann sagte er bloß einen Satz: Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung vergewissern, dass irgendwann der Tag kommt, an dem der Gedanke an Ihre Mutter Sie zum Lachen statt zum Weinen bringen wird.“