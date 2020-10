Trump und die Maske : Eine Geschichte voller Abneigung

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Im Juni fand dann Trumps erste große Wahlkundgebung nach dem Lockdown in den Vereinigten Staaten statt. In Tulsa in Oklahoma hatten sich zwar weniger Anhänger versammelt, als der Präsident gehofft hatte, doch fast alle folgten seinem Beispiel und verzichteten darauf, Mund und Nase zu bedecken. Auch ein Mindestabstand wurde kaum eingehalten. Einen Monat später bedeckte der Präsident bei einem Treffen mit dem Gouverneur von Georgia abermals Mund und Nase nicht. Die Bürgermeisterin von Atlanta warf ihm daraufhin vor, die Corona-Regeln der Stadt gebrochen zu haben.

Zwei Tage darauf sagte Trump im Interview mit dem Fox-News-Journalisten Chris Wallace, er glaube nicht, das Virus verschwinde, wenn alle Menschen Masken trügen. Am folgenden Tag schien er seine Meinung ein wenig geändert zu haben. Auf Twitter veröffentlichte er ein Bild von sich mit Maske und insinuierte, es sei „patriotisch“ diese zu tragen. Diese positive Haltung des Präsidenten hielt allerdings nicht lange an. „Vielleicht sind sie großartig, vielleicht sind sie nur gut, vielleicht sind sie auch nicht so gut“, zog der Präsident im August die Sinnhaftigkeit von Masken in Zweifel.

Trump machte sich über Biden lustig

Sein Herausforderer Joe Biden sah das ganz anders. Immer wenn er öffentlich auftrat, war er mit Maske zu sehen. Für Trump war das Grund genug, sich über den Demokraten lustig zu machen. „Er fühlt sich gut mit der Maske und das ist in Ordnung“, sagte Trump am 22. September, nur eine Woche vor dem ersten Fernsehduell der beiden. „Ehrlich, warum zum Teufel hat er all das Geld für plastische Chirurgie ausgegeben, wenn er es mit einer Maske verdeckt“, fuhr er fort.

Mehr zum Thema 1/

Auch beim Aufeinandertreffen der beiden im Fernsehen, griff er Biden an: „Er trägt die größte Maske, die ich je gesehen habe.“ Biden wiederum warf Trump vor, er habe die Menschen angehalten, keine Masken zu tragen. Er sei „ein Idiot in diesem Bereich“, so Biden. Trump zückte eine Maske aus der Innentasche seines Jacketts. Er habe nichts gegen Masken, sagte er. Wenn es notwendig sei, trage er eine.

Notwendig war es eigentlich auch bei der Veranstaltung, denn die Hausherren hatten eine Maskenpflicht für alle Anwesenden angeordnet. Die eine Seite des Auditoriums hielt sich größtenteils daran – Bidens Anhänger. Auf der anderen Seite saßen Menschen ohne Masken, selbst nachdem sie aufgefordert worden waren, eine anzulegen. Darunter war auch die First Lady Melania Trump. Auch sie wurde positiv auf Covid-19 getestet.