Coronavirus : Vereinigte Staaten verzeichnen neuen Höchststand bei Neuinfektionen

Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten ist im Land am zweiten Tag in Folge ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Freitag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 94.125 neue Ansteckungsfälle erfasst. Zudem wurden 919 weitere Todesfälle registriert.

Mit der jüngsten Zählung wurde der Rekord vom Vortag mit mehr als 91.000 gemeldeten Coronavirus-Neuinfektionen gebrochen.

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn in den Vereinigten Staaten 9.034.295 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg insgesamt auf 229.544. Zuletzt breitete sich das neuartige Virus vor allem im Norden und Mittleren Westen der Vereinigten Staaten stark aus. In absoluten Zahlen sind die Vereinigten Staaten das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

Joe Biden warnt vor einem „dunklen Winter“

Die Corona-Krise ist in den Vereinigten Staaten ein zentrales Wahlkampfthema. Der Kandidat Joe Biden von den oppositionellen Demokraten hat Amtsinhaber Donald Trump wiederholt vorgeworfen, die Kontrolle über die Ausbreitung des Virus verloren zu haben. Trump beschwor hingegen bei seinen jüngsten Wahlkampfauftritten vor großem Publikum ein baldiges Ende der Pandemie.

Bei einem Wahlkampfauftritt in Minnesota sagte sein Herausforderer Biden, Trump habe im Kampf gegen das Virus „aufgegeben“. Der Amtsinhaber solle nicht das medizinische Personal angreifen, das die Opfer der Pandemie behandele. „Im Gegensatz zu Donald Trump werden wir vor diesem Virus nicht kapitulieren“, sagte der Demokrat. Er warnte angesichts steigender Neuinfektionen vor einem „dunklen Winter“.

Biden führt in einer landesweiten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos mit 52 Prozent, während Trump auf 42 Prozent kommt. In vielen wahlentscheidenden Bundesstaaten wie Florida und Texas zeichnet sich allerdings ein knapper Ausgang ab.