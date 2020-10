Präsident mit Corona infiziert : Jetzt kommt es auf Trumps Immunsystem an

Dabeihaben ist alles? Trump zeigte am 29. September bei der Fernsehdebatte mit Joe Biden, dass auch er einen Mund-Nase-Schutz in der Sakkotasche mitführt. Doch er hat sich oft über das Maskentragen mokiert. Bild: AFP

Auch wenn man Donald Trump für eine Fehlbesetzung als Präsident im Allgemeinen und als Corona-Krisenmanager im Besonderen hält: Vor der Häme und der Schadenfreude, die ihn nach seinem positiven Corona-Test nun unweigerlich überrollen werden, darf man sich jetzt schon gruseln. Wer noch Belege dafür braucht, wie tief die politische Kultur in den Vereinigten Staaten gesunken ist, der wird sie in den kommenden Stunden in den sozialen Medien finden. Das Michelle-Obama-Motto „When they go low, we go high“ (Je tiefer sie sinken, desto höher setzen wir uns davon ab) ist auch für Trumps Gegner schon lange keine Richtschnur mehr.

Dass diese Infektion – nach offiziellen Angaben ungefähr die siebenmillionenzweihundertvierzigtausendste im Land – hochpolitisch ist, daran beißt die Maus freilich keinen Faden ab. Viel hängt nun davon ab, ob Trump, seine Ehefrau Melania und seine ihm auch persönlich nahestehende Beraterin Hope Hicks überhaupt ernsthaft erkranken. Der Arzt des Präsidenten teilte in der Nacht mit, dem Ehepaar Trump gehe es „derzeit gut“ und er erwarte, dass der 74 Jahre alte Präsident seinen Amtsgeschäften ohne Unterbrechung nachgehen könne. 32 Tage vor der Wahl ist das in erster Linie ein politisches Statement aus dem Weißen Haus; glaubwürdiger klänge Trumps Leibarzt, wenn er wenigstens ein „nach jetzigem Stand“ hinzugefügt hätte. Schließlich ist inzwischen bekannt, wie schnell bei Covid-19 vermeintlich harmlose Verläufe in schwere Krankheiten münden können.

Man hätte von Trump eigentlich auch erwartet, dass er es in seinem Tweet herausstellen würde, wenn alle drei Infizierten im Weißen Haus gesund und munter wären. Stattdessen sprach er davon, dass „der Genesungsprozess“ nun sofort beginne. Die für diesen Freitag geplanten Termine – Spendensammeln bei reichen Gönnern im „Trump International Hotel“ nahe dem Weißen Haus und eine Kundgebung in Florida – wurden abgesagt, nicht aber eine von Trump zu leitende Telefonkonferenz über „Covid-19-Unterstützung für gefährdete Senioren“.

Trump muss auf das Getümmel verzichten

Den Wahlkämpfer Trump wird es schmerzen, dass er nun etliche Kundgebungen absagen muss, insbesondere in Florida, wo es auf jede Stimme ankommt. Andererseits hat er als Präsident mehr Möglichkeiten, auch vom Weißen Haus aus auf sich aufmerksam zu machen und das Thema des Tages vorzugeben, als sein demokratischer Herausforderer. Joe Biden hatte sich über lange Phasen des Wahlkampfs in sein Haus in Wilmington zurückgezogen und wurde von Trump dafür heftig verspottet. Nun aber hat sich auch Biden in den Kampf gestürzt – und Trump muss pausieren. Dennoch: Ob die Absage von Kundgebungen wahlentscheidend ist, das darf man bezweifeln.