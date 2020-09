Corona-Pandemie : Der Sieg gegen das „China-Virus“ soll Trump retten

Dutzende Mitarbeiter des Secret Service sind laut Medienberichten krank oder in Quarantäne, beim republikanischen Parteitag in der vergangenen Woche sollen sich mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben, und inzwischen sind in den Vereinigten Staaten insgesamt fast 187.000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Donald Trump macht trotzdem Wahlkampf, als sei sein Krisenmanagement tatsächlich die Erfolgsgeschichte, die er auf dem Parteikonvent vorige Woche inszenierte. Am Donnerstagabend ließ er sich abermals von einem dicht gedrängten Publikum feiern, auf einem Flughafen in Latrobe in Pennsylvania.

Diesmal sagte Trump, das Coronavirus sei der Grund, warum er überhaupt Wahlkampf gegen seinen Konkurrenten Joe Biden machen müsse. Wäre das „China-Virus“ nicht aufgetaucht, hätte er alle Wahlkampfveranstaltungen abgesagt, behauptete er vor den jubelnden Fans. Zwar forderte Trump diese dazu auf, sich am bevorstehenden langen Labor-Day-Wochenende durch Masken zu schützen. Gleichzeitig machte er sich aber über Biden lustig, der auf Massenkundgebungen verzichtet und konsequent einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Ob sie jemals einen Mann gesehen hätten, der Masken so sehr möge wie Biden, fragte Trump die Menge und setzte hinzu: „Dieser Kerl hat einige große Probleme.“ Sonst stand das Coronavirus jedoch nicht im Zentrum der Veranstaltung – Trump kehrte schnell zu seinen Tiraden über das vermeintlich weit verbreitete „Chaos“ auf den Straßen Amerikas, den angeblichen Verfall von „Recht und Ordnung“ und zu Beschimpfungen Bidens zurück, der eine „Marionette von Sozialisten, Marxisten und die Polizei hassenden Extremisten“ sei.

Der wahre Held der vergangenen Monate?

Doch das Coronavirus ist neben dem Schüren von Ressentiments ein Hauptthema von Trumps Wahlkampf. Zwar spricht er es nicht immer dezidiert an, doch die Wahl ist auch ein Referendum über das Krisenmanagement des Präsidenten, das in den Augen der meisten Fachleute katastrophal ist. Beim Parteitag strickten die Republikaner an einer Legende, wonach es Trump war, der von Anfang an alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, um besonders betroffenen Städten wie New York zu helfen – Propagandavideos zeigten den Präsidenten als den wahren Helden der vergangenen Monate.