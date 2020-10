Corona-Fall im Weißen Haus : Trump in Isolation

Nach der bestätigten Corona-Infektion einer engen Beraterin will sich der amerikanische Präsident Donald Trump mit First Lady Melania vorerst isolieren. „Die First Lady und ich warten auf unsere Testergebnisse. In der Zwischenzeit werden wir unseren Quarantäne-Prozess beginnen“, schrieb Trump am Donnerstagabend auf Twitter. Das Weiße Haus hatte kurz zuvor noch den Terminplan von Trump für Freitag veröffentlicht, auf dem mehrere Termine standen.

Trump ließ offen, ob er sich wegen der Inkubationszeit weiter isolieren werde, wenn das erste Testergebnis negativ ausfällt. Trump hatte am Donnerstagabend bestätigt, dass seine Beraterin Hope Hicks positiv auf Corona getestet wurde. „Furchtbar!“, schrieb Trump auf Twitter.

Hope Hicks ist noch am Dienstag mit dem Präsidenten im Flugzeug Air Force One zur Präsidentschaftsdebatte nach Cleveland gereist. Mehrere Fotos vom Mittwoch zeigen Hicks in unmittelbarer nähe von Trump - beide ohne Gesichtsmasken.

Das Weiße Haus verlautbarte in einer Stellungnahme: "Der Präsident nimmt die Gesundheit und Sicherheit von sich selbst und allen, die für ihn und das amerikanische Volk arbeiten, sehr ernst".

Auf Twitter berichtete der Journalist Steve Herman, der für Voice of Amerika über das Weiße Haus berichtet, dass das Pressekorps innerhalb der Air Force One stets Masken tragen würde. Ob dies auch für die engen Berater von Trump gelten würde, wisse er jedoch nicht.

Im Inneren der Regierung hat es bereits mehrere Corona-Infektionen gegeben. Anfang Mai hatte sich die Pressesprecherin von Vizepräsident Mike Pence infiziert, spätere traf es den Nationalen Sicherheitsberater Robert O'Brien.

Mehr als 7,2 Millionen Menschen haben sich in den Vereinigten Staaten mit dem Coronavirus angesteckt, über 200.000 Menschen sind daran gestorben.