Vizepräsidentschaftskandidatin : Harris setzt Reisen im Wahlkampf wegen Corona-Fällen in ihrem Umfeld aus

Die Vizepräsidentschaftskandidatin der amerikanischen Demokraten, Kamala Harris, hat bis Montag ihre Wahlkampfreisen abgesagt, nachdem zwei ihrer Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Das teilte das Wahlkampfteam des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden am Donnerstag mit. Harris' Kommunikationsdirektorin Liz Allen und ein Mitglied ihrer Flugzeugcrew seien mit dem Coronavirus infiziert.

Laut Bidens Wahlkampfteam war Harris in den Tagen vor dem positiven Testergebnis nicht „in engem Kontakt“ mit den beiden Mitarbeitern. Als Vorsichtsmaßnahme werde Harris ihre Reisetätigkeit jedoch zunächst ruhen lassen. Keine der infizierten Personen sei in Kontakt mit Joe Biden gewesen.

Harris sollte am Donnerstag eigentlich nach North Carolina fliegen und bis zur Wahl am 3. November durchgehend Termine absolvieren. Die Infektionsfälle sind die ersten beiden bestätigten im Team von Joe Biden.

Biden und Harris fahren in der Corona-Krise einen vorsichtigen Kurs. Sie setzen sich damit bewusst von Präsident Donald Trump ab, der nach seiner Corona-Infektion wieder Wahlkampfauftritte vor Tausenden Anhängern abhält, von denen die meisten keine Masken tragen. Biden liegt knapp drei Wochen in Umfragen teils deutlich vor Trump – sowohl in landesweiten Erhebungen als auch in Umfragen in besonders umkämpften Bundesstaaten.

In den Vereinigten Staaten ist die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt wieder deutlich angestiegen. In dem Land wurden bereits mehr als 7,9 Millionen Infektionen bestätigt, mehr als 216.000 Menschen starben. Das sind die höchsten Zahlen weltweit. Amerikanische Fachleute zeigen sich besorgt, dass es nicht gelingt, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bekommen, zumal die Grippesaison beginnt.