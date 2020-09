Witwe des Senators : Cindy McCain empfiehlt Wahl von Biden

Die Witwe des Republikaners John McCain hat eine Wahlempfehlung für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden abgegeben. „Es gibt in diesem Rennen nur einen Kandidaten, der für unsere Werte als Nation eintritt, und das ist Joe Biden“, twitterte Cindy McCain am Dienstagabend. Für ihren 2018 verstorbenen Mann sei das Land immer an erster Stelle gekommen. „Wir sind Republikaner, ja, aber vor allem Amerikaner“, schrieb McCain weiter.

„Joe und ich sind nicht immer einer Meinung, und ich weiß, dass er und John durchaus einige leidenschaftliche Auseinandersetzungen hatten“, schrieb Cindy McCain nun. Biden sei aber ein guter und ehrlicher Mann und werde das Land mit Würde führen. Dieser antwortete in einem Tweet: „Ich fühle mich zutiefst geehrt, deine Unterstützung und deine Freundschaft zu haben. Diese Wahl ist größer als jede einzelne politische Partei.“

„Er unterstützt die Soldaten und er weiß, was das für jemanden bedeutet, der gedient hat“, sagte Cindy McCain nach ihren Tweets in einem Telefoninterview mit mehreren Medien. „Nicht nur jemanden zu lieben, der gedient hat, er versteht auch was es bedeutet, ein Kind in die Schlacht zu schicken.“

Hintergrund sind unter anderem Äußerungen von Präsident Donald Trump über gefallene Soldaten, die auch auf den früheren Präsidentschaftskandidaten John McCain abzielten. So soll Trump laut eines Berichts des Magazins „The Atlantic“ im Krieg getötete Truppenangehörige als „Trottel und Verlierer“ bezeichnet haben. Der Präsident wies dies zurück.

Trump hat ohnehin ein angespanntes Verhältnis zu Mitgliedern von John McCains Familie, seitdem er dem prominenten Senator von Arizona und Kriegsgefangenen im Wahlkampf 2016 den Heldenstatus absprach. Denn McCain sei damals in Vietnam gefangen genommen worden. „Ich mag Leute, die nicht gefangen genommen wurden“, sagte Trump damals.

Cindy McCain berief sich in dem Interview auf die jahrzehntealte Freundschaft ihrer Familie mit der von Biden. In beiden Familien haben Kinder dem Militär gedient. Dennoch hatten die McCains es bisher vermieden, Partei für Rivalen Trumps zu ergreifen.