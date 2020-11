Komplizierte Briefwahl : Warum zählen die Amerikaner so lange?

Nicht nur im Bundesstaat Pennsylvania ist das Auszählen der Stimmen mühevoll: Ein Wahlhelfer beim Sortieren von Wahlunterlagen am Mittwoch in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Bild: AP

Rudy Giuliani war sichtlich erregt. Am Tag nach der Präsidentenwahl stand der ehemalige Bürgermeister von New York in der Innenstadt von Philadelphia an einem kleinen Pult mit einem Mikrofon und sagte: „Glauben die, dass wir dumm sind? Glauben die, dass wir Idioten sind?“

Gemeint waren die Demokraten, denen er bei dieser spontan einberufenen Pressekonferenz absichtlichen Wahlbetrug unterstellte, obwohl es dafür keine Beweise gab. Hinter Giuliani, der als persönlicher Rechtsbeistand von Donald Trump fungiert, hielten Trump-Anhänger Schilder hoch. Sie alle standen in der Nähe des Ortes, wo die Gründerväter der Vereinigten Staaten einst die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet hatten.