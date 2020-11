Übergang im Weißen Haus : „Wenig an Joe Bidens Erfolg hängt von Trump ab“

Will bald übernehmen: Joe Biden am Dienstag vor den Büros seines Übergangsteams in Wilmington. Bild: Reuters

Mr. Johnson, wann beginnt man als Präsidentschaftskandidat über den Ablauf der Amtsübergabe nachzudenken? Ich nehme an, es reicht nicht, abzuwarten, bis das Wahlergebnis feststeht, oder?

Gouverneur Bush hat mich ungefähr 16 Monate vor dem eigentlich Wahltag im November 2000 damit beauftragt, die Übergabe der Amtsgeschäfte vorzubereiten. Vor zwanzig Jahren war das ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Die meisten Menschen, die eingeweiht waren, dachten eher, dass das viel zu früh ist und fortan eine Art Fluch auf der Kampagne lasten würde. Nach dem Motto: „Wenn ihr schon anderthalb Jahre vorher davon ausgeht, zu gewinnen, kann's ja nur schiefgehen.“ Aber sechs bis acht Monate vor dem Wahltag scheint mir ein vernünftiger Zeitpunkt zu sein, die Vorbereitungen anzugehen. Was ich so höre, scheint Bidens Team seit mindestens vier bis fünf Monaten an dem Übergang zu arbeiten.

Wenn man damit so früh anfängt, was hat dann Priorität, was muss bis zum Wahltag geschehen?

Es fängt mit einer einfachen Frage an: Was will die neue Regierung erreichen und bis wann? Man braucht einen ungefähren Fahrplan. Die wichtigsten Namen sollten einen bis anderthalb Monate vor der Vereidigung fix sein, damit man als neuer Präsident effektiv von Tag eins an arbeiten kann. Bis Mitte Dezember sollten alle Kabinettsposten feststehen sowie das ranghöchste Personal im Weißen Haus. Dabei ist es einfach, zunächst an diejenigen zu denken, mit denen man gut auskommt oder die sich im Wahlkampf besonders verdient gemacht haben. Aber da sollte man sich immer fragen: Was erwartet man von dieser Person in den kommenden zwei bis drei Jahren? Was sollen die erreichen? Haben sie die Erfahrung und das Wissen, das jeweilige Amt zu übernehmen? Sind sie Führungspersönlichkeiten? Nicht jeder von ihnen, gerade in höheren Positionen, ist es gewohnt, Gegenwind von Abgeordneten oder Gerichten zu bekommen.

Im Jahr 2000 konnte über Wochen niemand genau sagen, wer gewonnen hatte. Haben Sie in der Zeit ihre Arbeit zurückgefahren oder eingestellt, bis Bushs Sieg feststand?

Wir hatten keine Ahnung, ob es Tage oder Wochen dauern würde, bis eine Entscheidung kommt. Dick Cheney, der spätere Vizepräsident, kennt Washington wie kein Zweiter. Er sagte damals: „Wir können nicht abwarten.“ Also haben wir in diesem Zustand der Ungewissheit einfach Spendengelder eingesammelt, Büros in Washington angemietet und 20 oder 30 Mitarbeiter aus Austin da hingeholt, um loszulegen. Ganz so, als ob wir bereits zum Sieger erklärt worden wären. Man muss das Personal finden, aber auch planen, welche Ziele man erreichen will, welche präsidialen Verfügungen man unterzeichnen oder zurücknehmen will, und prüfen, was terminlich für die neue Regierung ansteht und was man verändern will.

Man wird doch bestimmt von allen Seiten mit wohlgemeinten Ratschlägen versorgt, oder?

Es kommt ein Haufen Leute auf einen zu, Lobbyisten, Fachleute, Leute, die einen Job in der Regierung suchen, Leute aus Schlüsselindustrien. Die wollen alle mit dir sprechen oder dir Tipps geben. Denen muss man gesondert kommunizieren, was man vorhat und was in Planung ist. Das kann überwältigend sein. In den ersten drei Wochen, nachdem klar war, dass Gouverneur Bush gewonnen hatte, kamen bei uns 40.000 Bewerbungsunterlagen an.

Erinnert Sie Bidens Lage an die Situation damals?

Für mich sind das zwei ganz unterschiedliche Situationen. Damals waren beide Seiten betroffen, Demokraten wie Republikaner, beide wussten nicht, ob sie Gewinner oder Verlierer der Wahl sein würden, beide hatten keinen Zugang zu öffentlichen Geldern und Ressourcen, um die Geschäftsübergabe offiziell einzuleiten. Heute haben wir eine Partei, die genug Stimmen hat, aber Präsident Trump scheint die Ergebnisse in einzelnen Staaten anfechten zu wollen, durch Neuauszählungen und auf juristischer Ebene. Wir haben uns 2000 nicht beirren lassen von den Umständen. Obwohl wir die Jobs, die zu vergeben waren, formal gar nicht anbieten konnten, da wir nicht sicher waren, ob wir wirklich gewinnen würden. Das waren harte, intensive Tage, die viel Kraft gekostet haben.