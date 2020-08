Biden über Kenosha : „Wir haben einen Präsidenten, der die Flammen anfacht“

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Am Wochenende war am Rande von Protesten in Portland an der amerikanischen Westküste ein Mann erschossen worden. Mehrere hundert Fahrzeuge von Trump-Anhängern waren in einem Autokorso durch die Stadt im Bundesstaat Oregon gefahren. Sie fuhren auch durch die Innenstadt, wo es zu Auseinandersetzungen mit Black-Lives-Matter-Demonstranten kam. Auf Amateuraufnahmen war zu sehen, dass mindestens ein Trump-Anhänger mit einem Paintball-Gewehr auf die Demonstranten schoss.

Bei dem Toten könnte es sich um ein Mitglied einer ultrarechten Gruppierung handeln: Auf Fotos war zu sehen, dass das Opfer einen Hut mit dem Logo der Gruppe „Patriot Prayer“ trug, einer ultrarechten Gruppe, die an mehreren gewaltsamen Demonstrationen in Portland beteiligt war. Die genauen Umstände seines Todes waren zunächst unklar.

Der Vorfall ließ knapp zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl Sorgen vor einer Eskalation gewaltsamer Zusammenstöße zwischen rechten und linken Gruppierungen wachsen – zumal, wenn Waffen im Spiel sind.

Erst am Dienstag vergangener Woche waren am Rande von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in der Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin zwei Menschen erschossen worden. Als Tatverdächtiger wurde ein 17-jähriger Weißer festgenommen. Der mit einem Schnellfeuergewehr bewaffnete Teenager hatte sich offenbar einer Gruppe von Männern angeschlossen, die nach eigenen Angaben Gebäude vor Angriffen durch Demonstranten schützen wollten.

In Kenosha war am 23. August der Afroamerikaner Jacob Blake von einem weißen Polizisten mit sieben Schüssen in den Rücken schwer verletzt worden. Der neue Fall von Polizeigewalt sorgte für Empörung und Proteste, bei denen es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen kam.

Trump will Kenosha am Dienstag besuchen. Er will dort Vertreter der Sicherheitsbehörden treffen und bei den Ausschreitungen verursachte Schäden begutachten. Ein Treffen mit Blakes Familie war zunächst nicht geplant.

Der Präsident warf den oppositionellen Demokraten am Montag erneut vor, in von ihnen regierten Städten angesichts von „verrückter Gewalt“ die Kontrolle verloren zu haben. Er dagegen stehe für „Recht und Ordnung“.

Der in Umfragen hinter Biden liegende Rechtspopulist will das Thema innere Sicherheit zum zentralen Wahlkampfthema machen. Er wirft Biden Schwäche im Umgang mit Gewalt und Kriminalität vor und warnt, bei einem Wahlsieg des Demokraten würde das Land in Chaos und Anarchie versinken.