Wie schlecht waren die Umfragen 2016?



Eigentlich besser als ihr Ruf. Insbesondere die letzten landesweiten Umfragen vor der Wahl lagen recht nah am Endergebnis; Clinton gewann rund 2,8 Millionen Stimmen mehr als Trump, das entsprach einem Vorsprung von 2,1 Prozentpunkten. 2012 waren die Umfragen weniger genau gewesen. Damals achtete aber kaum einer darauf, weil sie zum Schluss nicht den falschen Kandidaten vorn sahen, sondern nur die Größe von Barack Obamas Vorsprung vor dem Republikaner Mitt Romney unterschätzten.

Jedoch kommt es im amerikanischen System nicht darauf an, wer landesweit unter dem Strich am meisten Stimmen zählt, sondern wer die Mehrheit unter den von den einzelnen Bundesstaaten entsandten Wahlleuten im „electoral college“ erringt. Darum kommt es besonders auf Umfragen in einzelnen Bundesstaaten an. Diese aber werden oft mit geringerem Aufwand betrieben – nicht zuletzt, weil immer weniger Regionalmedien die Mittel haben, um aufwendige Umfragen zu bezahlen. Auf Ebene der Bundesstaaten wird zum Beispiel häufiger auf automatisierte Anrufe anstelle von persönlichen Telefonbefragungen zurückgegriffen.

Trotzdem lagen 2016 auch die Ergebnisse vieler Umfragen auf Staatenebene nicht weit vom Endergebnis. Eine wesentliche Ausnahme aber machten die Staaten des „Rostgürtels“. Dass Trump in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin gewinnen würde, schien nach den Befragungen in den drei Staaten unwahrscheinlich, die „blaue Mauer“ der Demokraten schien nicht zu wanken. Was Michigan und Wisconsin anging, gilt das offenkundig auch für die privaten Umfragen der Clinton-Kampagne. Hätten sie zutage gefördert, was in den zuvor „sicher“ demokratischen Staaten los war, hätte die Kandidatin Clinton dort gewiss mehr in ihren Wahlkampf investiert.