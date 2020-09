„Abwarten, was passiert“ : Trump irritiert, das Weiße Haus beschwichtigt

Nach den unklaren Äußerungen von Präsident Donald Trump zur Amtsübergabe im Fall einer Wahlniederlage bemüht sich das Weiße Haus um Klarstellung. "Der Präsident wird die Ergebnisse einer freien und fairen Wahl akzeptieren", erklärte Präsidialamtssprecherin Kayleigh McEnany am Donnerstag auf Nachfrage von Journalisten. Trump hatte am Mittwoch ausweichend auf die Frage einer Reporterin geantwortet, ob er bei einem Sieg seines demokratischen Rivalen Joe Biden für eine friedliche Amtsübergabe sorgen werde: "Wir müssen abwarten, was passiert", meinte er.

Trump löste damit nicht nur heftige Kritik unter dem Demokraten aus. Widerspruch kam auch aus den eigenen Reihen: Mehrere Republikaner verwiesen am Donnerstag demonstrativ auf eine friedliche Amtsübergabe als Grundpfeiler der Verfassung. Der amtierende Präsident hatte seine Erwartung geäußert, dass die Wahl möglicherweise erst vom Obersten Gericht entschieden werden könnte. Zuvor hatte er wiederholt behauptet, bei der dieses Jahr wegen Corona voraussichtlich stark genutzten Briefwahl nehme Wahlfälschung zu. Belege dafür lieferte er nicht.

Dass ein amerikanischer Präsident sich weigert, einen friedlichen Machtwechsel im Fall seiner Abwahl zu garantieren, ist ein beispielloser Vorgang. Trumps Herausforderer Joe Biden reagierte ungläubig. „In was für einem Land sind wir?“ fragte er. „Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.“ Der Kandidat der oppositionellen Demokraten und frühere Vizepräsident liegt in den Umfragen seit Monaten konstant vor Trump.

„Sind nicht in Nordkorea, der Türkei oder Russland“

Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, verglich Trump am Donnerstag mit autoritären Machthabern in anderen Staaten. „Herr Präsident, Sie sind nicht in Nordkorea, der Türkei oder Russland“, sagte Pelosi. „Sie sind in den USA. Das ist eine Demokratie.“

Ähnlich äußerte sich der republikanische Senator Mitt Romney, ein prominenter parteiinterner Kritiker Trumps: „Grundlegend für die Demokratie ist eine friedliche Machtübergabe – ohne sie haben wir Belarus“, schrieb er auf Twitter mit Blick auf das autoritär regierte, osteuropäische Land. Jedes Zögern in dieser Hinsicht sei „undenkbar und inakzeptabel“.

Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sicherte eine geregelte Machtübergabe zu, sollte Trump die Präsidentschaftswahl verlieren. „Der Gewinner der Wahl vom 3. November wird am 20. Januar das Amt antreten“, schrieb der höchst einflussreiche Politiker im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Es wird einen geordneten Übergang geben, so wie alle vier Jahre seit 1792.“ 1792 war der erste Präsident George Washington für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden.