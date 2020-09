Wahlkampf in Amerika : Mein Latino, dein Latino

In einem kleinen Einkaufszentrum im Süden von Phoenix, gleich neben einem asiatischen Schnellrestaurant, arbeitet eine Handvoll Leute in frisch ausgestatteten Büroräumen. Sie packen Kisten aus, stapeln Schilder, sortieren Broschüren und machen Telefonanrufe. Auf großen Plakaten prangt ihr Motto: „Faith, Family, Freedom“ – Glaube, Familie, Freiheit. Die Büroräume sind das neue Community Center der „Latinos for Trump“. Jede Minderheit hat im amerikanischen Wahlkampf ihr eigenes Unterstützerkomitee – bei den Republikanern genau wie bei den Demokraten. Manche dienen eher als Feigenblatt. So bringen etwa die „African Americans for Trump“ nicht allzu viel politisches Gewicht auf die Waage. Mit den Latinos verhält es sich jedoch ein wenig anders.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Ein kleines Schild steckt im Vorgarten des Büros: „Tatiana Peña for Arizona House“. Peña hat eine aufregende Woche hinter sich: Donald Trump war in der Stadt. Unweit des Einkaufszentrums warb er auf einer kleinen Kundgebung um die Stimmen der Latinos. „We love you“, schallte es aus dem Publikum. „I love you, too“ erwiderte der Präsident. Zwei Tage nach ihm kam Tochter Ivanka nach Phoenix. Sie schaute auch in dem kleinen Community Center vorbei und machte ein paar Wähleranrufe. Peña war bei beiden Auftritten dabei und glüht noch ein wenig: „Wir machen echten Wahlkampf – trotz Covid.“ Die Demokraten hingegen schliefen, sagt sie. Hier im Süden der Hauptstadt Arizonas wüssten sie ohnehin gar nicht, wie man eine Kampagne mache, so sicher seien ihnen die Stimmen der Latinos in der Vergangenheit gewesen.

Die Mutter aus Costa Rica, der Vater aus Honduras

Peña wohnt mit ihrem Mann und drei Kindern drei Meilen entfernt. Das vierte Kind ist unterwegs. Die 37 Jahre alte hochschwangere Frau hat in ihrem Garten Platz genommen. Sie stammt aus Phoenix, ihre Mutter aber kam einst aus Costa Rica, der Vater aus Honduras. Sie wuchs mit dem Glauben der Mormonen auf, den sie auch heute praktiziert. Peña zeigt auf die Nachbarschaft mit hübschen Eigenheimen und großen Gärten: Hier in Phoenix könne man im Grünen leben und sei trotzdem schnell im Zentrum. Im Süden der schnell wachsenden Stadt wohnen mehrheitlich Latinos. Die Demokraten, sagt sie, setzten einfach voraus, dass ihnen deren Stimmen gehörten. Genau das habe sie herausgefordert, selbst für das Repräsentantenhaus von Arizona zu kandidieren.

Peña weiß, was im Herbst auf dem Spiel steht. Arizona, seit je eine republikanische Bastion, drohe ins Lager der Demokraten zu wechseln, sagt sie. Dann erklärt sie eine Entwicklung, die ihr zu schaffen macht. Es gebe eine Redensart in ihrem Bundesstaat: „Don’t california my Arizona“ – Mach aus meinem Arizona kein zweites Kalifornien. Der Wüstenstaat hat in den vergangenen Jahrzehnten ein rasantes Bevölkerungswachstum erlebt. Einerseits ist da die Einwanderung von Latinos gewesen, andererseits der Zuzug aus Kalifornien: nicht nur Rentner, die das milde Klima im Winter schätzen, sondern auch junge Familien, die sich das Leben an der Westküste nicht mehr leisten können und ihr Glück in Phoenix suchen.