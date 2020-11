Aktualisiert am

Der Stand in den Bundesstaaten : Der Herausforderer hat bessere Chancen

Fünf wichtige Bundesstaaten sind in der amerikanischen Präsidentenwahl noch offen. In dreien schmilzt der Vorsprung. Der Demokrat Joe Biden hat jedoch einen leichten Vorteil. Eine Übersicht.

Ein Helfer beim Auszählen der Stimmen in Pennsylvania am Mittwoch Bild: AP

Am zweiten Tag nach der Präsidentenwahl in Amerika gibt es noch keine Entscheidung. Der demokratische Herausforderer Joe Biden hat einen leichten Vorteil vor dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump, er hat momentan mehr Staaten gewonnen und damit mehr Stimmen im Wahlmännerkollegium auf seiner Seite. Die Auszählungen in fünf wichtigen Bundesstaaten sind allerdings noch nicht beendet.

liegt Joe Biden vorne. Die Helfer zählen gerade die letzten Wahlzettel aus. Dabei handelt es ich vor allem um Stimmen aus dem „early voting“. Der Vorsprung von Biden schmilzt leicht und Trump hofft, den Staat doch wieder gewinnen zu können. Auch in Nevada liegt der Herausforderer vorne. Es sind jedoch nur etwas mehr als 7000 Stimmen. Die Behörden haben jedoch entschieden, bis zum Nachmittag keine Neuigkeiten herauszugeben.

und bereiten dem Präsidenten Kopfschmerzen, Biden holt dort auf. In beiden Staaten hatte Trump zum Höhepunkt jeweils einen Vorsprung von mehr als 700.000 Stimmen. In Georgia sind es nur noch rund 23.000 Stimmen, in Pennsylvania rund 165.000 Stimmen. In beiden Staaten sind noch genügend Stimmzettel nicht ausgezählt, dass Biden immer noch eine Chance auf den Sieg hat. Für ihn spricht, dass die Stimmen aus stark demokratisch geprägten Wahlbezirken kommen. Die Frage ist, ob diese ausreichen, Trumps Vorsprung jeweils wett zu machen. Beide Kandidaten haben noch mehrere Möglichkeiten die notwendigen 270 Wahlmännerstimmen zu erreichen, die Chancen für Joe Biden sind jedoch besser. Sollte er Pennsylvania gewinnen, wäre das Rennen gelaufen, dann hätte er genügend Wahlmännerstimmen. Aber er könnte auch ohne den „Keystone State“ gewinnen, wenn Arizona und Nevada für ihn gestimmt haben.