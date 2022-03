Saar-Wahl : Der Amtsinhaber strauchelt, die Herausforderin ist souverän

Nirgendwo in Deutschland ist die Eigenheimquote so hoch wie im Saarland, doch das macht die Saarländer nicht zu reichen Menschen. Es sind schmale Reihenhäuser, die sich in den kleinen Orten aneinanderschmiegen. Der Putz blättert, viele Geschäfte stehen leer, die Leute ziehen fort. Auch aus Bildstock, einem Stadtteil von Friedrichtsthal, etwas nördlich von Saarbrücken gelegen. Lange war Bildstock ein winziges Dorf gewesen. Dann sorgte der Bergbau für einen Boom, die Einwohnerzahl stieg rapide. Doch mit dem Ende der Bergwerke Anfang der Achtzigerjahre begann der Niedergang.

An der Hauptstraße sind viele Schaufenster leer. Gegenüber haben sich ein paar Läden gehalten, in die geht Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hinein, gefolgt von einem Tross aus Mitarbeitern und Presseleuten. Der Ministerpräsident plaudert mit den Inhabern und fragt, ob es etwas gebe, was sie „drückt“. Die Pandemie, antworten alle. Die Masken müssten weg, sagt der Optiker, schließlich beschlügen die Brillen. Die Masken müssten weg, sagt auch die Frau im Schmuckgeschäft, sonst kauften die Leute keinen Schmuck. Und die Frau in der Bäckerei wünscht sich, dass endlich wieder mehr als drei Leute ins Geschäft dürfen. Da erst merkt Hans, dass er ja mit Dutzenden Leuten zu Besuch ist. Also alle raus.