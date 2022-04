Waffenlieferungen an Kiew : Panzer für die Offensive

Für eine Offensive braucht man mehr als Panzerfäuste: Ukrainischer Soldat in Kiew Bild: AP

Die jüngsten Sanktionsbeschlüsse der EU alleine werden Putin nicht dazu bringen, den Rückzug seiner Armee aus der Ukraine zu befehlen. Sie müssen flankiert werden von stärkerem militärischen Druck auf die Invasoren. Die tragbaren Waffen und die Taktik, mit denen die Ukrainer den Vormarsch der Russen zum Stehen hatten bringen können, reichen dafür jedoch nicht aus.

Besetzte Gebiete und belagerte Städte wie Mariupol lassen sich nicht mit Stoßtrupps befreien, so tapfer die ukrainischen Soldaten auch sein mögen. Die geballte russische Militärmacht ließe sich nur mit raumgreifenden Operationen in die Defensive drängen. Dafür braucht man Kampfpanzer, Schützenpanzer und gepanzerte Artillerie.

Ein Hindernis in den Köpfen der Politiker

Da geht es in mehrfacher Hinsicht um andere Kaliber als bei Panzerfäusten. Gerade bei den gepanzerten Verbänden steht die Bundeswehr als möglicher Lieferant ziemlich blank da. Selbst ein Oldtimer wie der „Marder“ ist kein Waffensystem, das man nach drei Fahrstunden beherrscht.

Und dann gibt es auch noch ein Hindernis in den Köpfen der Politiker, das überwunden werden muss: die aus der Vorkriegszeit stammende Überzeugung, Kiew dürfe allenfalls „Defensivwaffen“ erhalten (damit Moskau sich nicht provoziert fühle). Doch wer den Ukrainern wirklich dabei helfen will, Putins Schlächtertruppen aufzuhalten und aus dem Land zu treiben, muss ihnen jetzt Waffen liefern, mit denen sie in die Offensive gehen können.