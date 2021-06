Waffen gegen Demonstranten : Amerikanisches Ehepaar verurteilt

Ein weißes Ehepaar in den Vereinigten Staaten, das im vergangenen Jahr seine Schusswaffen gegenüber Anti-Rassismus-Demonstranten gezückt hatte und dadurch landesweit bekannt geworden war, ist zu Geldstrafen verurteilt worden. Der Rechtsanwalt Mark McCloskey muss wegen des Vorfalls 750 Dollar (630 Euro) zahlen, seine ebenfalls als Anwältin tätige Ehefrau Patricia McCloskey 2000 Dollar, wie ein Gerichtssprecher in St. Louis im Bundesstaat Missouri am Donnerstag mitteilte. Außerdem haben die beiden eingewilligt, ihre damals gezeigten Waffen abzugeben. Der Gouverneur von Missouri, Mike Parson, hat angekündigt, das Ehepaar im Falle einer Verurteilung zu begnadigen.

Beide kamen relativ glimpflich davon, weil sie sich schuldig bekannten. Marc McCloskey wurde wegen eines physischen Angriffes minderen Grades verurteilt, seine Frau wegen Drangsalierung minderen Grades. Durch seine Schuldplädoyers kam das wohlhabende Ehepaar um einen Prozess und möglicherweise deutlich härtere Strafen herum.

Mark McCloskey war im Juni vergangenen Jahres in St. Louis über den Rasen seines feudalen Anwesens auf die friedlichen Teilnehmer einer Demonstration gegen Polizeigewalt und Rassismus zugelaufen und hatte diese mit seinem Sturmgewehr bedroht. Seine Frau schwenkte vor den Demonstranten eine Handfeuerwaffe. Es gab keine Hinweise darauf, dass die Protestierenden das Ehepaar in irgendeiner Weise bedroht hätten.

Mark McCloskey verteidigte in einer Stellungnahme am Donnerstag sein damaliges Verhalten. „Die Anklage hat alle Anklagepunkte gegen mich fallen gelassen, bis auf den, das ich anderen Menschen Angst um ihre Gesundheit eingejagt habe“, so McCloskey. „Das ist genau, das, was ich getan habe, dafür waren die Waffen da. Jederzeit, sollte ein Mob meine Sicherheit bedrohen, werde ich genauso handeln, um meine Familie zu beschützen.“

Von erzkonservativen Politikern wurden die McCloskeys jedoch als Helden dargestellt. Beide nahmen als Redner am Parteitag der Republikaner im August 2020 teil, bei dem der damalige Präsident Donald Trump offiziell für eine zweite Amtszeit nominiert wurde. Trump unterlag dann bei der Wahl im November dem heutigen Präsidenten Joe Biden von den Demokraten.

Mark McCloskey kündigte kürzlich an, dass er im nächsten Jahr für den Senat kandidieren will. In dem Video zur Verkündung dieser Bewerbung behauptete er ohne irgendwelche Belege, von den Demonstranten der Bewegung Black Lives Matter sei eine lebensgefährliche Bedrohung für ihn und seine Familie ausgegangen. „Als der wütende Mob kam, um mein Haus zu zerstören und meine Familie zu töten, habe ich mich gegen sie erhoben“, sagte er.