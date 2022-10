Kiew fordert Waffenlieferungen : Der Druck auf Israel wächst

Aktualisiert am

Der ukrainische Präsident drängt auf israelische Waffenlieferungen Bild: Reuters

Israel verspricht der Ukraine Hilfe, will aber weiterhin keine Waffen liefern. Die Lage in Syrien und Irans Zusammenarbeit mit Russland beeinflussen die Debatte in Israel. Auch im Wahlkampf spielt das Thema eine Rolle.