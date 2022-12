Korruptionsskandal : Vorschläge für eine Antikorruptionskultur

Das Europaparlament wird durch einen Korruptionsskandal erschüttert. Wir kennen bis heute die Dimension nicht. Aber wir wollen und müssen sie kennen und sind der belgischen Justiz dankbar, dass sie so konsequent ermittelt. Das Narrativ einer Kultur der Selbstbereicherung scheint dadurch bekräftigt. In Zeiten, in denen die Demokratie sowieso schon in Gefahr ist, ist das brandgefährlich. Fehlendes Vertrauen in die Politik nagt an den Grundpfeilern einer demokratischen Gesellschaft.

Korruption zerfrisst demokratische Gesellschaften – weltweit, aber auch in Europa. Ungarn ist dafür das Negativbeispiel. Aber wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, ist Korruption stets eine Gefahr. Deshalb braucht es eine konsequente Antikorruptionskultur – mit klaren Regeln, aber auch geeigneten Institutionen, Korruption vorzubeugen und zu bestrafen.