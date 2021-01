Impeachment : Was ist McConnells Plan für Trump?

Aktualisiert am

Was ist McConnells Plan für Trump?

Im Kongress richten sich alle Blicke auf Mitch McConnell. Will er Donald Trump nur zügeln? Oder seine Partei von ihm frei machen?

Trump verlässt die Air Force One bei seiner Ankunft in Harlingen, Texas, am Dienstag. Bild: Reuters

Es ist nicht mehr und nicht weniger als ein politisches Erdbeben in der Republikanischen Partei. Liz Cheney, die Nummer drei ihrer Fraktion im Repräsentantenhaus, hatte die ganze Zeit damit zu tun, sich auf das Impeachment-Votum vorzubereiten. Am Dienstagnachmittag, nach etlichen Gesprächen mit Minderheitsführer Kevin McCarthy und wichtigen Flügelvertretern, fing der Boden an zu zittern: Die Republikaner, hieß es, würden die Abstimmung freigeben, die Fraktionsdisziplin aufheben und die Frage, ob man für oder gegen eine Amtsanklage stimme, zur Gewissensentscheidung erklären.

Schon vorher hatte festgestanden, dass diesmal – anders als vor einem Jahr, beim ersten Impeachment gegen Donald Trump – einige Republikaner mit den Demokraten stimmen würden. Die Verständigung in der Fraktionsführung bedeutete: Nun würden sie zwar sehr deutlich in der Minderheit sein, aber nicht als Abweichler stigmatisiert werden. Cheney setzte sich durch. Trump hatte am vergangenen Mittwoch auf der Kundgebung vor dem Sturm auf das Kapitol über die Tochter des früheren Vizepräsidenten gesagt: „Wir müssen die schwachen Abgeordneten loswerden, jene, die nichts taugen, die Liz Cheneys dieser Welt.“

„Niemals hat es einen größeren Verrat gegeben“

Am Dienstagabend debattierte die erste Kammer über die Resolution, mit der Vizepräsident Mike Pence aufgefordert wurde, Trump auf der Grundlage des 25. Verfassungszusatzes absetzen zu lassen. Währenddessen kam es zur ersten großen Erschütterung. Cheney ließ ein Statement verbreiten: Der Präsident habe den Mob versammelt und die Flamme des Angriffs entzündet. Sodann: „Niemals hat es einen größeren Verrat eines Präsidenten der Vereinigten Staaten an seinem Amt und seinem Eid auf die Verfassung gegeben.“ Sie werde daher für die Anklage wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ stimmen. Aus dem Lager der Trumpisten kamen sogleich Rufe, Cheney müsse ihren Posten in der Fraktionsführung niederlegen.