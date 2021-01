Aussagen des Präsidenten : Wie Trump die Stimmung anheizte

Der Präsident hatte wochenlang für die Großkundgebung in Washington geworben. Er wollte auf der Straße Druck aufbauen, um seinen Vizepräsidenten Mike Pence zu bewegen, die Bestätigung der Wahlergebnisse im Kongress zu verzögern. Wir dokumentieren eine Eskalation in Tweets und Sprüchen:

*

„Es ist statistisch unmöglich, dass wir die Wahl von 2020 verloren haben. Großer Protest in (Washington) D.C. am 6. Januar. Kommt, das wird wild!“

Tweet vom 20. Dezember

*

„Ich hoffe, dass sich unser großartiger Vizepräsident für uns einsetzt ... Er ist ein großartiger Typ. Aber wenn er sich nicht für uns einsetzt, dann mag ich ihn nicht mehr so gern.“

Kundgebung in Georgia am 4. Januar

*

„Ich werde morgen auf der ‚Save America‘-Kundgebung sprechen, ab elf Uhr an der Ellipse. Kommt früh, die Türen öffnen um sieben Uhr. Große Menschenmengen!“

Tweet vom 5. Januar

*

„Werdet klug, Republikaner. Kämpft!“

*

„Sie haben gestern Abend zufällig 50.000 Stimmzettel gefunden. Die USA werden von Dummköpfen blamiert. Unser Wahlprozess ist schlimmer als der von Dritte-Welt-Ländern!“

Tweets am Mittwochmorgen, vor der Kundgebung

*

Mehr zum Thema 1/

„Unser Land hat genug. Wir werden es nicht mehr akzeptieren, und darum geht es hier. Um einen beliebten Begriff von euch zu verwenden, den ihr alle erfunden habt: Wir werden den Diebstahl stoppen. Heute werde ich nur einige der Beweise darlegen, die zeigen, dass wir diese Wahl gewonnen haben, und wir haben sie in einem Erdrutschsieg gewonnen. Dies war keine knappe Wahl.“

*

„Wenn Mike Pence das Richtige tut, gewinnen wir die Wahl.“

*

„Die Republikaner kämpfen immer wie ein Boxer, dem die Hände hinter dem Rücken gebunden sind. Wir wollen so nett sein. Wir wollen so respektvoll zu jedem sein, auch zu den schlechten Menschen. Wir werden viel härter kämpfen müssen, und Mike Pence wird es für uns durchsetzen müssen.“

*

„Gehen wir also die Pennsylvania Avenue entlang, ich liebe die Pennsylvania Avenue, und wir gehen zum Kapitol.“

Auf der Kundgebung am Mittwochmittag

*

„Bitte unterstützt unsere Kapitol-Polizei und die Sicherheitskräfte. Sie sind wahrhaft auf der Seite unseres Landes. Bleibt friedlich.“

*

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. Jetzt F+ kostenlos sichern

„Ich bitte alle am Kapitol, friedlich zu bleiben. Keine Gewalt! Denkt daran, WIR sind die Partei von Recht und Ordnung – respektiert das Recht und unsere großartigen Männer und Frauen in Blau. Danke!“

Tweets in der Stunde nach dem Sturm auf das Kapitol

*

„Ich verstehe euren Schmerz. Uns wurde eine Wahl gestohlen. Es war ein Erdrutschsieg, und alle wissen es – besonders die Gegenseite. Aber ihr müsst jetzt nach Hause gehen. Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird ... Wir lieben euch, ihr seid einzigartig.“

Videobotschaft etwa zwei Stunden nach der Erstürmung des Kapitols

*

„Solche Dinge ... passieren, wenn ein heiliger Erdrutschsieg so unzeremoniell und bösartig großartigen Patrioten entrissen wird, die so lange so schlecht und unfair behandelt worden sind. Geht nach Hause in Liebe und in Frieden. Denkt ewig an diesen Tag!“

Tweet nach der Räumung des Kapitols durch die Polizei

*

„Auch wenn ich mit dem Wahlergebnis überhaupt nicht einverstanden bin und die Fakten mir recht geben, wird es eine ordentliche Amtsübergabe am 20. Januar geben ... Auch wenn dies das Ende der großartigsten ersten Amtszeit in der Geschichte der Präsidenten bedeutet, ist es nur der Anfang unseres Kampfes, um Amerika wieder großartig zu machen.“

Nächtliche Mitteilung über den Twitter-Account des stellvertretenden Stabschefs Dan Scavino, kurz nachdem der Kongress Bidens Sieg bestätigt hatte