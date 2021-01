Trump und die Republikaner : Den Ring des Paten küssen

Das Heimatschutzministerium sah sich zu einem ungewöhnlichen Schritt veranlasst. Der designierte Minister Alejandro Mayorkas ist noch nicht durch den Senat bestätigt worden. Das hielt die kommissarische Leitung des „Department of Homeland Security“ nicht davon ab, eine Terrorwarnung auszurufen: In dem Bulletin heißt es, nach der erfolgreichen Amtseinführung in der vergangenen Woche dauere die erhöhte Bedrohungslage an. Die Gefahr gehe von ideologisch motivierten, gewaltbereiten Extremisten aus, welche angetrieben seien durch „falsche Narrative“. Sie bestritten die Autorität der neuen Regierung und könnten abermals zu Gewalt aufrufen oder selbst Gewalttaten verüben.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Während die Sicherheitsbehörden also dabei sind, die Konsequenzen aus der Erstürmung des Kapitols zu ziehen, betreiben die Republikaner in Washington eine andere Art der Vergangenheitsbewältigung. Nach dem 6. Januar sah es eine Zeitlang so aus, als sei Donald Trump zu weit gegangen. Anstiftung eines Angriffs auf ihre Institution – da gab es plötzlich kein Halten mehr. Äußerungen von führenden Fraktionsvertretern schienen anzudeuten, man werde das Amtsenthebungsverfahren zum Anlass nehmen, sich von Trump zu befreien. Doch hatten jene Republikaner die Rechnung ohne den Wirt gemacht.