Corona in Amerika : Es liegt nicht nur an Trump

Kein anderes westliches Land ist so von der Pandemie überwältigt worden wie die Vereinigten Staaten. Das liegt nicht nur am katastrophalen Krisenmanagement des scheidenden Präsidenten.

Applaus für eine Pflegerin im Mount Sinai Hospital in New York, die sich am Dienstag gegen das Corona-Virus impfen ließ Bild: EPA

Ein „Desaster“, „Chaos“, „fahrlässige Tötung“ – die Kritiker von Donald Trump fanden für dessen Krisenmanagement in der Coronavirus-Krise stets deutliche Worte. Inzwischen sind mehr als 302.000 Menschen in den Vereinigten Staaten nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Trump verharmloste das Virus, seine Regierung reagierte zum Teil unkoordiniert, widersprach sich oft selbst, Trump lobte die Gegner von Schutzmaßnahmen und setzte Falschinformationen in die Welt. Und doch: die Katastrophe, die das Virus in Amerika anrichtet, geht nicht allein auf das Konto der Trump-Regierung.

Im Land greifen viele Krisen und Systemdefekte ineinander, die die Pandemie-Bekämpfung besonders schwer machen. Der Wahlsieger und designierte Präsident Joe Biden erbt alle diese Probleme. Wenn er am 20. Januar das Amt antritt, kann sein Vorgänger zwar noch für folgenreiche Entscheidungen und das Aufheizen eines anti-wissenschaftlichen Klimas in seiner Anhängerschaft verantwortlich gemacht werden. Doch verantwortlich werden dann Biden und sein Kabinett sein. Und nicht alle strukturellen Probleme lassen sich seitens der Zentralregierung in Washington angehen.

Lückenhaftes Gesundheitssystem

In der Krise sind Menschen ohne Krankenversicherung besonders schutzlos, denn sie gehen oft zu spät zum Arzt und bekommen nicht die Versorgung, die sie brauchen. Fast 29 Millionen Amerikaner waren 2019 nicht versichert. Die Policen sind für viele Menschen unerschwinglich – auch mit „Obamacare“, das weiter über private Versicherungskonzerne organisiert ist. Der durchschnittliche monatliche Beitrag liegt zur Zeit bei 462 Dollar, dazu kommen Selbstbehalte von mehreren Tausend Dollar, bevor die Versicherung überhaupt zahlt. Die häufigste Ursache von Privatinsolvenzen sind überhandnehmende Krankheitskosten.

Eine günstigere Krankenversicherung ist häufig an den Job gebunden und endet auch mit ihm. Nach Angabe des Economic Policy Institute haben bis Ende August bis zu zwölf Millionen Amerikaner durch die Pandemie ihre Krankenversicherung verloren. Viele müssen sich nun selbst versichern, Zeiten ohne Absicherung riskieren, oder sie können vorübergehend die Gesundheitsversorgung für Arme, Medicaid, beantragen.

In 15 Bundesstaaten haben die Regierungen den „Affordable Care Act“ von 2010 zudem nicht umgesetzt und Medicaid nicht ausgeweitet. Diese Staaten sind entweder republikanisch regiert, oder die Republikaner haben die Mehrheit im Parlament. Laut dem parteiunabhängigen Forschungsinstitut Center on Budget and Policy Priorities waren die 35 Bundesstaaten, die Medicaid ausgeweitet haben, besser auf die Pandemie vorbereitet.

130 Kliniken binnen zehn Jahren geschlossen

Das Gesundheitssystem leidet vielerorts auch unter der Profitorientierung der Krankenhäuser. So sind medizinisch nicht notwendige Eingriffe oft lukrativer als die Versorgung von Kranken. Kliniken spezialisieren sich auf bestimmte Dienstleistungen und vernachlässigen andere – oder sie schließen unter dem finanziellen Druck gleich ganz. In den vergangenen zehn Jahren gaben landesweit 130 Krankenhäuser auf. In ländlichen Gebieten ist die Versorgung lückenhaft und oft auch qualitativ schlecht.

Joe Biden versprach im Wahlkampf, der über private Versicherungskonzerne organisierten „Obamacare“-Versorgung eine „öffentliche Säule“ hinzuzufügen. Seine Kritiker merken an, dass mit dem „Medicare for All“ von Senator Bernie Sanders ein populäres Konzept für eine allgemeine öffentliche Krankenversicherung auf dem Tisch liege, dessen Zeit gerade jetzt gekommen sei.