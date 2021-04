Die „Geldbombe“ : Trump-Kampagne soll sich Geld von unwissenden Spendern geholt haben

Die Präsidentschaftskampagne des früheren Präsidenten Donald Trump soll im vergangenen Herbst vorausgefüllte Spendenzusagen benutzt haben, um aus einmaligen Zuwendungen dauerhafte Spenden zu machen. Außerdem sei den Betroffenen eine weitere Spende vom Konto abgebucht worden, genannt die „Geldbombe“, wie die Zeitung „New York Times“ berichtet. Demnach sei es der Kampagne so gelungen, an Millionen von Dollar zu kommen, die sie nach der Wahl zurückzahlen musste. Sie verschaffte sich also einen zinslosen millionenschweren Kredit ohne das Wissen der Geldgeber.

Der Zeitung zufolge sei das der Trump-Kampagne über zwei gelbe Boxen auf der Spendenplattform WinRed gelungen. Die nötigen Häkchen in den Boxen seien von vornherein immer gesetzt gewesen, die Spender hätten diese entfernen müssen – in der EU ist das laut Verbraucherschutzvorschriften verboten. Erst sei es nur eine Box gewesen, die eine einmalige Spende in eine regelmäßige Zuweisung verwandelte. Dabei ging es vorerst um monatliche Spenden. Als die Wahl näher rückte, seien daraus wöchentliche Spenden geworden. Als dies nicht den gewünschten Effekt hatte, sei eine zweite Box auf der Seite plaziert worden. In dieser ging es um die Abbuchung einer weiteren Spende in der selben Höhe, wie sie der Unterstützer leisten wollte.