Ermittlungen gegen Trump : „Amerika darf nicht zu einem Dritte-Welt-Land verkommen“

Mr. Weissmann, liege ich richtig in der Annahme, dass Sie in den vergangenen vier Jahren so ziemlich jeden Tag an Donald Trump gedacht haben? Wären Sie nicht glücklicher, mal eine Zeitlang nichts von ihm zu hören?

Während unserer Untersuchung war er natürlich nicht wegzudenken. Entweder weil er direkter Gegenstand der Ermittlungen war oder weil wir die Tatsache unentwegt zu spüren bekamen, dass er uns jederzeit entlassen oder andere Verdächtige, mit denen wir eine Zusammenarbeiten angestrebt hatten, hätte begnadigen können. In diesen Monaten und auch danach, als ich mein Buch über diese Zeit geschrieben habe, war das sicherlich der Fall. Kurzum: die Antwort lautet ja, es verging kaum ein Tag, an dem ich mich nicht mit ihm beschäftigt habe.

Trotzdem wollen Sie, dass Donald Trump nach seiner Präsidentschaft noch einmal in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt wird: Sie fordern, dass gegen ihn ermittelt werden soll, sobald er seine präsidiale Immunität verliert. Warum glauben Sie, dass das eine gute Idee ist? Was würde man dadurch erreichen, außer das Land noch mehr zu polarisieren?

Lassen Sie mich zunächst eins sagen: das ist keine einfache Entscheidung. Ich kann die zwei Gegenargumente komplett nachvollziehen. Der eine Punkt ist, dass ein solches Unterfangen den Vereinigten Staaten, die ohnehin schon gespalten genug sind, eine Menge zumuten würde. Andererseits geht es darum, dass das Land nicht zu einem sogenannten Dritte-Welt-Land verkommt, in dem das Justizministerium zum verlängerten Arm der machthabenden Partei wird. Wie in Deutschland und in anderen westlichen Demokratien sind auch wir stolz darauf, dass wir eine unabhängige Gesetzgebung und ein unabhängiges Justizwesen haben. Es ist wichtig, dieses System aufrecht zu erhalten. Dieser ganz spezielle Fall besteht für mich aus zwei Aspekten, auf die man Bezug nehmen sollte.

Welche Aspekte sind das?

Erstens, wenn ein Präsident Verbrechen begangen hat, bevor er sein Amt antrat, und wir annehmen, dass diese Verbrechen schwerwiegend sind, also solche, für die jeder andere Mensch auch belangt werden würde, dann sollten wir diese Vergehen nicht einfach auslöschen, nur weil er ins Amt gewählt worden ist. Vor allem nicht, wenn man am Prinzip der Rechtsstaatlichkeit festhält. Derartige Vergehen einfach zu tilgen, wäre das Gegenteil von Rechtsstaatlichkeit. Schauen Sie nach Frankreich, wo sich der ehemalige Präsident Sarkozy verantworten muss, oder nach Israel, wo es Benjamin Netanjahu ähnlich ergeht. Solche Fälle sind also weltweit ganz und gar nicht unerhört. Und wenn Amerikas Demokratie den Rechtsstaat als eine seiner krönenden Errungenschaften ansieht, zumindest in der Zeit vor der Trump-Regierung, dann kommt man nicht umhin, sich aus dieser Sicht der Angelegenheit zu nähern.

Und der zweite Aspekt?

Der zweite Aspekt ist die Frage, inwiefern der Präsident die Untersuchung des Sonderermittlers behindert hat. Lösen wir den Sachverhalt der Einfachheit halber mal von Donald Trump und sehen wir ihn uns unter dem simplen Gesichtspunkt an: Wie ziehen westliche Demokratien ihre Mandatsträger zur Rechenschaft? Wenn wir Justizbehinderung bei einem Einsatz eines Sonderermittlers ignorieren – und Sie müssen bedenken, dass diese Untersuchungen nicht einfach sind, weil der Präsident den Sonderermittler feuern und bestimmte Personen begnadigen kann –, wenn wir den Tatbestand der Justizbehinderung also einfach übergehen, sagen wir damit: Warum sollten wir in der Zukunft noch einen Sonderermittler einsetzen, wenn wir bloß nach vorne schauen und die Vergangenheit einer Person außer acht lassen? Die Umfragewerte des ehemaligen Präsidenten oder das Befinden des Volks haben damit nichts zu tun, das ist nichts, was man berücksichtigt. Es ist systemimmanent, dass Justizbehinderung bei Untersuchungen eines Sonderermittlers Konsequenzen hat, damit solch ein Verhalten abschreckend wirkt.