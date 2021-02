Schlingernde Republikaner : Die größte Lüge des Impeachments

Strafverfahren sollen der Wahrheitsfindung und dem Rechtsfrieden dienen. Ein Amtsenthebungsverfahren im amerikanischen Kongress ist aber kein Strafprozess, selbst wenn dort schwere Verbrechen verhandelt werden. Nicht die Beweis- und die Rechtslage, sondern Mehrheitsverhältnisse und politische Gesetzmäßigkeiten bestimmen den Ausgang.

Das gilt erst recht in Zeiten maximaler Polarisierung, in denen die politische Auseinandersetzung einer Stammesfehde ähnelt, weil die Vernichtung des politischen Gegners zum höchsten Ziel geworden ist. Gegen diese Perversion des Meinungsstreits kommt die amerikanische Verfassung nicht an. Sie gibt den Volksvertretern im Kongress Mittel an die Hand, um sich zu wehren, wenn sich der dank Direktwahl starke Präsident zum absolutistischen Herrscher aufschwingt. Doch das Impeachment ist ein stumpfes Schwert, wenn eine politische Partei auf Druck ihrer Wähler lieber den Verfassungsbrecher als die Verfassung beschützt, wenn sie lieber die Wähler eines Populisten umgarnt als auf ihre Rechte zu pochen.

Deshalb kann Donald Trump zum zweiten Mal in zwölfeinhalb Monaten einen Freispruch bejubeln. Große Mehrheiten in beiden Republikaner-Fraktionen entschieden sich abermals dagegen, ihren Wählern und nicht zuletzt ihren Spendern eine Kehrtwende zuzumuten und sich doch noch klar von Trump loszusagen. Weil das absehbar war, hatten wiederum die Demokraten davon abgesehen, ihre Anklage gegen den abgewählten Präsidenten – immerhin Anstiftung zum Aufruhr – so gründlich zu untermauern, wie es der Schwere des Vorwurfs angemessen gewesen wäre. Wichtiger als die Vernehmung maßgeblicher Zeugen war es ihnen, emotional packendes Fernsehen zu machen. Sie wollten die eigene Basis besänftigen, vor allem aber die Republikaner bloßstellen, sie bestenfalls sogar spalten. Beides mag ihnen gelungen sein. Aber es hilft der amerikanischen Demokratie nicht auf die Beine.

Befangene Geschworene

Senatoren sind als Geschworene zwangsläufig befangen: Entweder gehören sie zur Partei des Angeklagten oder zu dessen politischen Gegnern. Wie schon beim ersten Trump-Impeachment zählten die Geschworenen diesmal zudem selbst zu den Geschädigten. In der Ukraine-Affäre war es immerhin darum gegangen, dass der Präsident ihre Rechte ausgehebelt hatte, indem er die vom Kongress beschlossene Militärhilfe für Ukraine zurückhielt, um der Führung in Kiew persönliche Zugeständnisse abzutrotzen. Diesmal waren die Senatoren noch sehr viel direkter betroffen: Die von der Anklage präsentierten Videocollagen und Rekonstruktionen vom Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol führten ihnen noch einmal eindrücklich vor Augen, wie nah ihnen der Mob am 6. Januar gekommen war – und welche Gewaltphantasien viele der Eindringlinge hegten.

Ein paar Tage nach dem 6. Januar hatte es denn auch so ausgesehen, als könnte dieser Schock viele Republikaner tatsächlich dazu bringen, Trump für schuldig zu erklären. Immerhin hatte sogar Lindsey Graham, Trumps wortgewaltiger Verbündeter im Senat, ausgerufen: „Wir könnten alle tot sein!“