Amerikas neuer Präsident : Bidens Herkulesaufgabe

Aktualisiert am

Die wichtigste Priorität des künftigen Präsidenten ist Amerikas Versöhnung mit sich selbst. Nur so werden die Vereinigten Staaten auch außenpolitisch wieder stark. Eine Analyse.

Eine Stimmung wie 1865?: Ein Trump-Anhänger mit Konföderiertenflagge am 6. Januar nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington. Bild: Reuters

Wenn in den vergangenen Wochen die Rede auf die Außenpolitik des künftigen Präsidenten Biden kam, wurde oft die „innere Erneuerung“ der Vereinigten Staaten und die Überwindung der Spaltung im Lande als Priorität genannt; nach dem Motto: ohne Versöhnung und ohne Überwindung der Gegensätze im Inneren keine effektive, kräftige Außenpolitik. Das ist richtig, es ist notwendig. Die Ereignisse in der vergangenen Woche in Washington haben diese Schwerpunktsetzung als Voraussetzung für ein selbstbewusstes Auftreten auf festem Grund noch dringlicher gemacht.

Der deutsche Außenminister Maas hat vielleicht etwas zu hoch gegriffen, als er sagte, die Gesellschaft zusammenzuführen sei eine Aufgabe, die „wahrscheinlich so vorher noch kein neuer amerikanischer Präsident hatte“. Schließlich hatte Amerika einmal einen Bürgerkrieg, und auch dessen Hinterlassenschaft und Verwerfungen bedurften einer politischen Bearbeitung.