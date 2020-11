Bidens Außenminister Blinken : Ein Profi und ein Multilateralist

Für das amerikanische Außenministerium endet am 20. Januar eine lange Leidenszeit. Gespräche mit Diplomaten drehten sich in den vergangenen Wochen meist um die Frage, wen Joe Biden zu seinem Außenminister machen würde. Wenn der Name Antony Blinken fiel, blickte man in leuchtende Augen. Rex Tillerson, Donald Trumps ersten Außenminister, hat man im State Department zwar als wohlwollenden, aber auch als ahnungslosen Secretary in Erinnerung. Mike Pompeo mangelte es weder an außenpolitischer Kenntnis noch an weitergehenden Ambitionen, wohl aber an Loyalität gegenüber seinen Diplomaten. In der Ukraine-Affäre ließ er couragierte Botschafter im Regen stehen und machte mit Trump öffentlich Scherze über das „Deep State Department“. Blinken, den langjährigen Biden-Vertrauten, wird man in Foggy Bottom mit offenen Armen empfangen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Der Jurist stieß zu Biden, nachdem er in den Clinton-Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Nationalen Sicherheitsrat gearbeitet hatte. Als George W. Bush 2001 ins Weiße Haus einzog, wechselte Blinken als Stabschef in den Auswärtigen Ausschuss im Senat, dessen Vorsitzender Biden war. Mit diesem wechselte er nach der Wahl Barack Obamas ins Weiße Haus. In der ersten Amtszeit Obamas diente er dem Vizepräsidenten als Sicherheitsberater und war vor allem mit Afghanistan, Pakistan, aber auch Iran befasst. In Obamas zweiter Amtszeit wechselte er in den West Wing und wurde stellvertretender Sicherheitsberater des Präsidenten. Der Krieg in Syrien und der Ukraine-Konflikt bestimmte seine Agenda.

„Die Welt ordnet sich nicht von allein“

2015 wechselte er ins State Department, wo er John Kerrys Stellvertreter wurde. Nach der Wahl Trumps gründete er unter anderem mit Michèle Flournoy, die viele als künftige Verteidigungsministerin sehen, eine Beratungsfirma und kommentierte die internationale Politik in den Medien sowie in Denkfabriken. Als bekennender Multilateralist kritisierte er den Umgang Trumps mit seinen westlichen Verbündeten. Kurz vor der Wahl hatte Blinken die Grundprämisse einer Außenpolitik unter Biden bestimmt: „Ob wir es mögen oder nicht: Die Welt ordnet sich nicht von allein.“ Nach vier Jahren des Rückzugs wolle Amerika wieder seine alte Rolle als Ordnungsmacht übernehmen. Wenn Washington nämlich nicht führe, führten entweder andere oder aber es entstehe ein Vakuum, sagte er. Den amerikanischen Interessen diene das jedenfalls nicht.

Blinken wurde 1962 in New York geboren. Er wuchs in einer jüdischen Familie auf. Nach der Scheidung der Eltern zog er mit seiner Mutter nach Paris. Er studierte in Harvard und an der Columbia University, deren Law School er absolvierte. Verheiratet ist er mit einer Ministerialbeamtin, die früher ebenfalls für Biden gearbeitet hat.