Bewaffnete Trump-Anhänger : „Wenn wir nicht zusammenkommen, ist Gewalt unausweichlich“

Richard Mack ist der Anführer von Regierungsgegnern unter Amerikas Polizisten. Er glaubt an das Recht auf bewaffneten Widerstand. Im Interview erklärt er, was Leute wie ihn antreibt.

Anhänger der „Oath Keepers“ bei einer Kundgebung für Donald Trump in Washington Bild: AP

Herr Mack, wir erreichen Sie telefonisch in Arizona. Stimmt es, dass Sie eine Führungsfigur von zwei bewaffneten Milizen sind, dem Verband der Constitutional Sheriffs and Peace Officers und den Oath Keepers, die kürzlich das Kapitol gestürmt haben?

Ich bin seit drei Jahren nicht mehr bei den Oath Keepers dabei. Die Constitutional Sheriffs habe ich gegründet, aber wir sind keine Miliz. Soweit ich weiß, sind die Oath Keepers das auch nicht.

Das behaupten die meisten Gruppen, die als Milizen bezeichnet werden. Sie haben einmal gesagt, die Constitutional Sheriffs seien „die Armee, die unsere Nation befreien wird“.

Wir sind eine Armee. Aber das ist ein Zitat von Colonel Chamberlain aus dem Bürgerkrieg: „Wir sind eine Armee, die anderen Menschen die Freiheit bringt.“ Ich meinte nicht, dass wir eine gewalttätige Armee sind.

Sie saßen viele Jahre im Vorstand der Oath Keepers. Warum haben Sie aufgehört?

Die Oath Keepers haben angefangen, Geschäften bewaffneten Schutz bei Ausschreitungen anzubieten, zum Beispiel in Ferguson, Missouri. Manches davon mag legitim sein. Aber das ist nicht das, wofür ich stehe. Ich will mit Gewalt nichts zu tun haben.

Haben Sie sich auch mit Stewart Rhodes überworfen, dem Gründer der Oath Keepers?

Nein. Wir kommen immer noch gut miteinander aus.

Rhodes hat im Dezember einen offenen Brief an Donald Trump geschrieben. Darin stand: „Wenn Sie nicht handeln, solange Sie im Amt sind, werden wir, das Volk, einen blutigen Bürgerkrieg führen und eine Revolution anzetteln gegen die zwei illegitimen kommunistischen China-Marionetten“, gemeint waren Joe Biden und Kamala Harris.

Ich sage das ganz offen: Ich stimme dem nicht zu.

Am 20. Januar ist die Amtseinführung von Joe Biden. Das FBI erwartet gewaltsame Proteste in allen Bundesstaaten. Sie auch?

Ich weiß nicht, warum das FBI das sagt. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Und ich vertraue dem FBI nicht mehr. Es wird keine Proteste in allen fünfzig Staaten geben.

Würden Sie es wissen, wenn es anders wäre?

Ich nehme es an, ich weiß es nicht. Mich hatten mehrere Leute aufgefordert, am 6. Januar nach Washington zu kommen, und ich hatte das abgelehnt. Es waren zu viele Menschen, die zu emotional waren, und so viele davon zusammenzubringen war keine gute Idee. Wer aber denkt, Trump habe gewollt, dass das passiert, ist verrückt.

Was bedeutet Ihnen Donald Trump?

Er hat wirklich gute Arbeit geleistet. Er hat China die Stirn geboten, der Nato, den UN, den Demokraten, den Republikanern, den Medien. Obama hat nur geredet. Er war ein viel besserer Politiker als Trump. Aber wenn es darum ging, etwas zu tun, war Trump einer der besten Präsidenten in der Geschichte Amerikas.

Die Miliz der „Three Percenters“ hat ein Internetforum, in dem die Mitglieder schreiben, wie sehr sie Biden fürchten. Sie haben Angst um ihre Kinder und Enkel, sie glauben, dass die Nation bedroht ist. Können Sie das verstehen?

Ja, ich kann das verstehen. Biden verspricht mehr Steuern und Shutdowns und mehr Waffengesetze. Deutschland hat keinen zweiten Verfassungszusatz zum Waffenrecht, wir schon. Er lautet: „Das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, darf nicht beeinträchtigt werden.“ Biden wird einen Eid leisten, die Verfassung zu verteidigen, am nächsten Tag wird er versuchen, gegen die Verfassung zu verstoßen.

Meint der zweite Verfassungszusatz aus Ihrer Sicht auch das Recht, sich gegen eine tyrannische Bundesregierung zu wehren?

Absolut. Aber ich habe das nicht geschrieben. Die Verfassungsväter, denen die Freiheit am Herzen lag, schon. Wenn wir jemals rebellieren müssen, wie unsere Vorfahren 1776, behalten wir uns dieses Recht vor. Das hat nichts Subversives. Wir, das Volk, kontrollieren unsere Freiheit. In der Unabhängigkeitserklärung heißt es: „... wenn irgendeine Regierungsform sich für diese Zwecke als schädlich erweist, es das Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen“. Es ist nichts Subversives daran, sich gegen Tyrannen und Diktatoren aufzulehnen.

Wann erweist sich eine Regierungsform denn als „schädlich für diese Zwecke“?

Sehr viele Leute sehen den Moment schon gekommen. Tyrannei und Korruption sind so verbreitet heutzutage. Warum zum Beispiel erlauben Demokraten und Republikaner der Steuerbehörde, Verbrechen gegen die Menschen zu verüben?

Wenn es Bürger gibt, die sich in der Pflicht sehen zu rebellieren, gibt es dann nicht eine sehr reale Gefahr von Gewalt und Blutvergießen?

Ja, die gibt es. Die gibt es in jedem Land. Venezuela hatte das, China auch. Ich glaube wirklich, wenn wir in unserem Land nicht zusammenkommen, dass die Gewalt unausweichlich ist.

Die Mitglieder Ihres Verbandes sind Sheriffs, die sich weigern, Gesetze durchzusetzen, die sie für verfassungswidrig halten, zum Beispiel die Corona-Maßnahmen.

Wir unterstützen das. Wir haben sie dazu ausgebildet, das zu tun. Und wir helfen Inhabern von Geschäften, diese Regeln zu brechen, in Kalifornien, Minnesota und Kentucky. Ich war einmal Sheriff in Graham County und habe die Clinton-Regierung verklagt, weil ich ein Waffengesetz nicht durchsetzen wollte. Wir haben vor dem Obersten Gerichtshof gewonnen, aber der Kongress verstößt ständig gegen dieses Urteil. Politiker sind Lügner, sie sind korrupt und ich vertraue keinem von ihnen.