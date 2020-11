Wenn ein Siegertyp verliert : Trump, das Opfer

Schon vor Jahrzehnten hat Donald Trump für sich entschieden, dass Verlierer immer nur die anderen sind. Den Amerikanern versprach er schon im Wahlkampf 2016, dass sie unter seiner Präsidentschaft nur noch ein Problem haben würden: „Ihr werdet das ständige Gewinnen satthaben.“ Da aber selbst der Autor des Bestsellers „The Art of the Deal“ immer wieder Rückschläge und Niederlagen einstecken muss, hat er für solche Fälle eine andere Rolle eingeübt: die des Opfers.

Vom Opfer Trump wird die Welt in den nächsten Wochen, Monaten und vermutlich Jahren noch viel zu hören bekommen. „Mit Sicherheit“ werde er das Weiße Haus für Joe Biden räumen, wenn der bei der Abstimmung der Wahlleute am 14. Dezember am meisten Stimmen, stellte Trump am Donnerstag zwar erstmals fest. Aber nicht ohne hinzuzufügen, dass das „sehr schwer“ werde, „denn wir wissen, dass es massiven Betrug gab“. Dass „die Medien“ in ihren Berichten ersteres hervorhoben, und nicht die seit Wochen in Hunderten Tweets und Äußerungen des Präsidenten wiederholte Falschbehauptung vom Wahlbetrug, wertete Trump als schlagenden Beweis für eine Verschwörung der „Fake News“: Der wichtigste Punkt, den er auf seiner Pressekonferenz gemacht habe, sei doch dieser gewesen: „Die Wahl war manipuliert, und ich habe gewonnen.“

Das Gegenteil ist der Fall. Biden führt inzwischen mit gut sechs Millionen Wählerstimmen. Im „electoral college“ führt er 306 zu 232, weiß also exakt so viele Wahlleute hinter sich wie Trump im Jahr 2016 – was der Republikaner jahrelang als Erdrutschsieg bezeichnete, obwohl Barack Obama und viele frühere Präsidenten, in Prozenten, wesentlich deutlicher gewonnen hatten. Lügen sind nun einmal die einzige Essenz, die einen lupenreinen Verlierer in ein lupenreines Opfer verwandeln.

So befreite sich Trump aus früheren Lügen

Trump ist vieles, aber schwer auszurechnen ist er nicht. Wann immer die Wirklichkeit so übermächtig wird, dass ihr die Schutzmauer aus „alternativen Fakten“ nicht mehr standhalten kann, staffiert er ein möglichst knappes Quasi-Zugeständnis mit neuen Tatsachenverdrehungen aus. Wer sich ausmalen will, wie Trump die immerhin noch fast acht Wochen bis zu Bidens Vereidigung gestaltet, der kann frühere Episoden studieren.

Im Jahr 2016 zum Beispiel sah sich der Kandidat Trump aus taktischen Gründen gezwungen, die haltlose Unterstellung aufzugeben, mit der er sich fünf Jahre zuvor überhaupt erst in die Tagespolitik eingemischt hatte: dass Barack Obama kein in Hawaii geborene Amerikaner sei, sondern ein womöglich muslimischer Kenianer, also ein illegitimer Präsident. Jahrelang hatte Trump insinuiert oder geradewegs behauptet, dass die Geburtsurkunde des Präsidenten Obama gefälscht und Beweise vernichtet worden seien. Das musste er zurücknehmen, aber kleinlaut wollte er auf keinen Fall erscheinen.