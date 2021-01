Präsident in Angst : War das Trumps letztes Wort?

Donald Trump hat eine Ansprache gehalten, als hätte ihm jemand eine Pistole an die Schläfe gehalten. Die Empörung auch langjähriger Verbündeter über den Sturm auf das Kapitol, die offenbar ernsthaften Erörterungen darüber, Trump für amtsunfähig zu erklären oder gar noch des Amtes zu entheben, verfehlte ihre Wirkung nicht.

Trump also sprach über den „abscheulichen Angriff“ auf das Kapitol, zu dem er seine Anhänger aufgestachelt hatte. Er zeigte sich „empört“ über das „Chaos“, das er Stunden vorher noch als das Werk liebenswerter Patrioten bejubelt hatte. Er beklagte, dass „der Sitz der amerikanischen Demokratie besudelt“ wurde – also das Parlament, für das der abgewählte Präsident in seinem Leben noch kein gutes Wort übrig hatte, das er vielmehr stets verhöhnte. Trump bekundete beinah so etwas wie Mitgefühl für das amerikanische Volk, das mit der „bedrohlichen Pandemie“ konfrontiert sei, die er monatelang verharmlost hatte.

Keine Anerkennung der Niederlage

Trump nannte den Mob im Kapitol, der in den Augen seines Nachfolgers Joe Biden einen Terrorakt beging, zwar nur „Demonstranten“. Aber immerhin sprach er erstmals von seinen Wahlanfechtungen in der Vergangenheitsform und sprach schließlich diese vier Sätze, die man sich von ihm kaum noch erhofft hatte: „Der Kongress hat jetzt die Ergebnisse zertifiziert. Eine neue Regierung wird am 20. Januar eingeschworen. Ich richte meinen Fokus jetzt darauf, eine reibungslose, ordentliche und nahtlose Übergabe der Macht sicherzustellen. Jetzt sind Heilung und Versöhnung gefragt.“

Erleichterung will sich dennoch nicht einstellen. Denn erstens lehrt die Erfahrung, dass das nicht Trumps letztes Wort war. Zweitens lässt sich an dem, was Trump immer noch nicht gesagt hat, seine Unaufrichtigkeit ablesen. Drittens ist das Problem des Trumpismus längst viel größer als Trump.

Trumps jüngste Wende als abschließende Hinwendung zur Vernunft zu betrachten, kommt schon deshalb nicht in Frage, weil die Abfolge der Ereignisse so sehr an „Charlottesville“ erinnert. Nach dem dortigen Aufmarsch Rechtsradikaler und dem Tod einer Gegendemonstrantin im August 2017 hatte Trump erst spät, unter Druck aus dem eigenen Lager und möglichst beiläufig den Ku-Klux-Klan und Neonazis verurteilt. Doch schon einen Tag später lobte er die „sehr guten Leute“, die auf Seiten der Rechtsradikalen marschiert seien. Die nächsten Tage werden zeigen, ob er sich an dieses Drehbuch auch diesmal hält.

Zwei entscheidende Dinge fehlten in Trumps Botschaft vom Donnerstag: Der abgewählte Präsident erkannte mit keiner Silbe an, dass er die verheerende Krise mitverursacht hat. Und der Name Joe Biden fiel nicht. Trump hat nicht ausgesprochen, dass der Demokrat die Wahl gewonnen hat, schon gar nicht gratulierte er dem Gegner. Insofern bleibt er bei seinem Versprechen von der verhängnisvollen Kundgebung am Mittwoch, dass man von ihm niemals eine „concession“ hören werde, dass er also niemals ausdrücklich seine Niederlage anerkennen werde.

Was waren seine Gründe?

Und selbst wenn er es täte: Niemand kann noch übersehen, wie weit große Teile der amerikanischen Bevölkerung inzwischen in eine Parallelwelt abgedriftet sind, in der sie bis auf weiteres kein Joe Biden und wohl auch kein zur Räson gekommener Republikaner wird abholen können. Man muss davon ausgehen, dass viele Millionen Amerikaner (genauso wie Trump) gerade kein Problem damit haben, wenn das Symbol der amerikanischen Demokratie besudelt oder entweiht wurde. Eher im Gegenteil: Die Empörung darüber wird sehr viele Menschen in ihrem Argwohn bestärken, dass ein weinerliches „Establishment“ der Politiker nun bloß um seine Privilegien bange.

Trump wird ein Sprachrohr und Anführer solcher Leute bleiben: wenn nicht im Weißen Haus, dann eben in Florida; wenn nicht auf Twitter, dann eben in einem der neuen Netzwerke; wenn nicht auf Fox News, dann eben in seinem neuen Lieblingssender OANN.

Die Frage lautet, warum er sich trotzdem zu der Erklärung entschlossen hat, um eine Absetzung zu vermeiden. Würde es seiner Marke als unbeugsamer Held dieser Amerikaner nicht mehr nützen, wenn ihn das „Establishment“ noch aus dem Weg räumen würde? Bestenfalls ist das nur Trumps Eitelkeit geschuldet, der nicht als erster Präsident in die Geschichte eingehen will, der gegen seinen Willen wegen Amtsunfähigkeit abgesetzt wird. Oder aber er hat noch etwas vor, für das er die Befugnisse des Präsidenten braucht, von (Selbst-)Begnadigungen bis zu einem Armeeeinsatz. Höchste Wachsamkeit ist geboten.