Prunkfeier im eigenen Hotel : Ivanka Trump in Verfahren um Amtseinführung 2017 befragt

Bei Trumps Amtseinführung sollen mehr als eine Million Dollar „ungerechtfertigte Zahlungen“ an das Trump-eigene Hotel in Washington geleitet worden sein. Auch First Lady Melania und andere Trump-Vertraute sollen offizielle Anfragen erhalten haben.

Die amerikanische Präsidententochter Ivanka Trump ist im Verfahren um die Finanzierung der Feier zur Amtseinführung ihres Vaters vor knapp vier Jahren befragt worden. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die der Nachrichtensender CNN am Dienstag veröffentlichte. Demnach fand die Befragung am Dienstag statt, Details dazu wurden zunächst nicht bekannt. Aus dem Gerichtspapier geht auch hervor, dass bereits Anfang Oktober Donald Trumps Ehefrau Melania eine offizielle Anfrage nach Dokumenten erhalten hatte.

Das Verfahren geht auf eine Klage des Generalstaatsanwalts des Washingtoner District of Columbia gegen die Veranstalter der Amtseinführungsfeier und das Unternehmen Trump Organisation von Januar dieses Jahres zurück. Darin wirft der Generalstaatsanwalt ihnen vor, mehr als eine Million Dollar an ungerechtfertigten Zahlungen an das Trump-Hotel in der amerikanischen Hauptstadt geleitet zu haben. Das Geld stammte aus Spenden für die Amtseinführung im Januar 2017. Das zuständige Komitee soll versäumt haben, günstigere Alternativen in Erwägung zu ziehen. Die Trump-Seite weist die Vorwürfe zurück.

Wie aus der Akte hervorgeht, haben die Anwälte des Generalstaatsanwalts von Columbia, Karl Racine und Mickael Damelincourt, den Geschäftsführer des Trump Hotels in der Innenstadt von Washington, und Eric Danziger, der das Hotelgeschäft von Trump leitet, angefragt. Ebenso wie Thomas Barrack Jr., einen langjährigen Freund des Präsidenten und Vorsitzender des Komitees für die Amtseinführung. Der Inhalt der Dokumente wurde nicht bekannt gegeben.