Impeachment gegen Trump : „Es bricht einem das Herz“

Sicherheitsleute verbarrikadieren am 6. Januar eine Tür zum Sitzungsaal des Repräsentantenhauses. Bild: AFP

Der Polizist Eugene Goodman rennt auf den Senator Mitt Romney zu, gibt ihm im Vorbeilaufen ein kurzes Zeichen, dann ändert Romney seine Richtung und rennt hinterher. Bilder ohne Ton aus dem Flur des Kapitols in Washington, die bislang unveröffentlicht waren. Das Video einer Überwachungskamera gehörte zu den Belegen, die die Demokraten am zweiten Tag des Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump vorführten. Goodman wurde berühmt, weil er am 6. Januar den rechten Mob vom Sitzungssaal des Senats im Kapitol weggelotst hatte.

Dass er es auch war, der Romney vor den Angreifern geschützt hatte, war dem Republikaner aus Utah neu. Ihm sei erst jetzt klar geworden, wie nah er den Randalierern gewesen war, so Romney gegenüber Journalisten am Mittwoch. „Es bricht einem das Herz und treibt einem die Tränen in die Augen“, sagte er. Der Senator, der im ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump für eine Verurteilung gestimmt hatte, bedankte sich anschließend persönlich bei dem Polizisten.