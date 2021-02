Wackliger Balanceakt : Die Republikaner vermeiden den Bruch

Die Republikaner versuchten am Mittwoch einen Balanceakt: Das konservative Partei-Establishment bekam ebenso seinen Willen wie der rechte Rand. Trump-Kritikerin Liz Cheney, der Nummer Drei an der Fraktionsspitze, stärkten die Abgeordneten den Rücken. Marjorie Taylor Greene, der Scharfmacherin von Rechtsaußen, zeigte man wiederum nicht die rote Karte.

Hinter verschlossenen Türen beriet die Fraktion im Repräsentantenhaus über die Zukunft ihrer Partei – und sie entschieden über die Zukunft von Cheney, einer ihrer umstrittensten Kolleginnen. Die rechtskonservative Abgeordnete aus Wyoming hatte Donald Trump eine Mitschuld an der Attacke seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar gegeben. Als eine von zehn Republikanerinnen und Republikanern in der Kammer hatte sie für dessen Amtsenthebung gestimmt. In geheimer Wahl beschloss die Fraktion nun, dass Cheney der Führungsriege weiter angehören soll. Etliche Republikaner hatten ihren Rückzug gefordert, letztlich stimmten aber nur 61 dafür, Cheney in der Fraktionsspitze zu ersetzen – 145 sprachen sich für ihren Verbleib aus, bei einer Enthaltung. Die Abgeordnete selbst hatte die Abstimmung verlangt, um sich des Rückhalts der Mehrheit zu versichern.