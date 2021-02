Einmal Mexiko und zurück : Wie Ted Cruz dem Winter in Texas entkommen wollte

Aktualisiert am

Wie Ted Cruz dem Winter in Texas entkommen wollte

Ted Cruz am Donnerstag in Cancún Bild: AP

Die höhnischen Schlagzeilen dürften Ted Cruz nicht überraschen: Sein Ausflug ins mexikanische Cancún sei heißer gewesen als erwartet, titelte etwa die „New York Times“. Garniert wurde der Artikel mit einem Foto des Senators aus Texas mit einer Maske in den Farben der Flagge des „Lone Star State“. Während die meisten Texaner nach dem Kälteeinbruch inzwischen wieder über Strom verfügen, allerdings wegen zugefrorener Leitungen vielfach noch ohne Wasser auskommen müssen, leckt Cruz seine Wunden und sieht sich im Internet dem Spott der Menschen ausgesetzt.

Wie bei Millionen anderen Texanern gab es auch im Hause Cruz in Houston in dieser Woche keinen Strom und keine Heizung. Der Senator, der anstrengende Wochen in Washington hinter sich hat, hatte offenbar keine Lust auf neuerliche Katastrophen. Jedenfalls gingen Bilder viral durchs Netz, die ihn im Flugzeug auf dem Weg zu dem mexikanischen Badeort zeigten.