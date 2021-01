Wer zum Sturm anstachelte : Der Aufruf zur Gewalt war vielstimmig

Entsetzen, aber keine Überraschung – so fassten viele Kenner der rechtsradikalen Szene ihre Erkenntnisse über die Attacke auf das Kapitol am Mittwoch zusammen. Monatelange Aufrufe zur Gewalt im Internet hätten den Sicherheitsbehörden genug Anlass bieten können, am Tag der Zertifizierung des Wahlsiegs von Joe Biden besser vorbereitet zu sein. Und Donald Trump wie seine Berater hatten den Menschen, die die aufrührerische Rhetorik in Taten verwandeln wollten, schon lange vor der Wahl genug Material gegeben.

Trump und seine Getreuen hatten die Legende vom „Wahlbetrug“, die schließlich vielen Rechten als Grund oder nur als Vorwand für ihren versuchten „Umsturz“ diente, schon lange vor dem Wahltermin verbreitet. Bereits im Juli hatte der Präsident angekündigt, die Wahl werde „manipuliert“ sein, wenn er verliere. Seine Angriffe auf die Briefwahl und die vermeintliche Unzuverlässigkeit der Post gaben seinen Anhängern weitere Gründe, nach „Wachsamkeit“ zu rufen.