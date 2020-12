Steuerermittlungen : Joe Bidens Ärger mit seinem Sohn

Aktualisiert am

Gegen Joe Bidens Sohn Hunter laufen Ermittlungen in Steuerangelegenheiten. Auf den gewählten amerikanischen Präsidenten wartet Ärger. Jetzt greift er an.

Joe Biden zwischen seinem Sohn Hunter und seiner Frau Jill während einer Siegesfeier am 7. November in Wilmington Bild: EPA

Joe Biden ging in die Offensive. Mag er Donald Trump in der Vergangenheit stets vorgeworfen haben, dieser vermische sein Amt, die Familie und seine Geschäftsinteressen – nun entschied auch der gewählte Präsident unter Abwägungen aller Vor- und Nachteile, auf eine Distanzierung von seinem Sohn zu verzichten. Am Mittwoch ließ er unter dem Briefkopf des Biden-Harris-Übergangsteams eine Erklärung zur rechtlichen Lage Hunter Bidens veröffentlichen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Im ersten Teil des Schreibens teilte der Sohn selbst mit, dass Vertreter des amerikanischen Justizministeriums in Delaware Ermittlungen gegen ihn aufgenommen hätten. Es gehe um „seine Steuerangelegenheiten“. Details nannte Hunter Biden nicht. Er äußerte lediglich, er nehme den Fall ernst, sei aber zuversichtlich, eine professionelle und unvoreingenommene Prüfung werde ergeben, dass er seine Angelegenheiten rechtskonform und angemessen gehandhabt habe, auch mit Unterstützung seiner Steuerberater.