Republikanische Partei : In den Fängen Trumps

Eine Woche nach der Präsidentenwahl in Amerika wurde ein ranghoher Republikaner gefragt, warum er den haltlosen Behauptungen Donald Trumps, die Demokraten hätten massiven Wahlbetrug begangen, nicht entgegentrete. Er antwortete achselzuckend: Welchen Nachteil habe es denn, dass man dem Präsidenten noch ein wenig nach dem Mund rede? Keiner glaube doch ernsthaft, dass dies irgendetwas am Ergebnis ändern werde. Trump spiele Golf. Es sei doch nicht so, dass er einen Plan aushecke, um Joe Biden daran zu hindern, am 20. Januar sein Amt anzutreten. Man möge ihm Zeit geben, in der Realität anzukommen, sollte das heißen.

Die Republikaner hatten erkannt, dass Trump sie in eine Falle locken wollte. Hätten sie Bidens Wahlsieg frühzeitig anerkannt, hätte der Wahlverlierer seinen Anhängern erzählen können, er sei unbesiegt im Feld von den eigenen Leuten verraten worden.

Die Anführer der Partei im Kongress fürchteten die Dolchstoßlegende so sehr, dass sie übersahen, wie Trump sich von Woche zu Woche immer mehr in die Illusion hineinsteigerte, er könne die Wahl kippen. Je grotesker seine Anschuldigungen wurden, umso größer wurde die Wut seiner Anhänger.

Mitch McConnell, republikanischer Frontmann im Senat, versuchte noch nach dem Votum des Wahlleutegremiums im Dezember, die Reißleine zu ziehen. Doch es war zu spät. Trump peitschte seine Basis auf und mobilisierte über Twitter für das große Finale. Am 6. Januar forderte Trump den harten Kern seiner Bewegung zum Marsch auf das Kapitol auf, um die Bestätigung des Wahlsiegers Biden im Kongress im letzten Moment zu verhindern. Das Amtsenthebungsverfahren wegen Anstiftung zum Aufruhr ist deshalb folgerichtig.

Sie wiederholen den Fehler

Die Republikaner im Kongress wurden selbst zum Ziel des Angriffs auf die Demokratie. Doch nicht einmal dieses Erlebnis bewahrt sie davor, den Fehler, den sie nach der Wahl am 3. November machten, zu wiederholen. Sie hätten die Möglichkeit, sich nun ein für alle Mal von Trump zu befreien. Dessen Verurteilung im Impeachment-Prozess hätte ein zweites Votum zur Folge. Trump könnte disqualifiziert werden, sich noch einmal um die Präsidentschaft zu bewerben.

Doch die Senatoren haben Angst davor, sich von Trump loszusagen, weil er klargemacht hat, dass er bereit ist, die Grand Old Party zu zerstören. Ein beträchtlicher Teil seiner 74 Millionen Wähler steht weiter hinter ihm. Es sind genügend Leute, um 2022 viele abtrünnige Mandatsträger in den Vorwahlen abzuschießen. Alternativ hat Trump die Idee einer dritten Partei ins Spiel gebracht, die den Republikanern über Jahre die Mehrheitsfähigkeit nähme.

Die republikanische Kongressführung begeht so Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Im Senat deutete ein Votum vor dem an diesem Dienstag beginnenden Prozess an, dass die Republikaner sich mit großer Mehrheit mit einer Formalie aus der Affäre ziehen wollen. Weil ein ehemaliger Präsident nicht abgesetzt werden könne, sei das Verfahren verfassungswidrig, gleich, welche Schuld Trump auf sich geladen habe.

Lavieren im Repräsentantenhaus

Und auch im Repräsentantenhaus lavieren sie. In geheimer Abstimmung stellte sich noch eine Mehrheit hinter Liz Cheney, die für das Impeachment stimmte und sagt, die Republikaner müssten wieder zur „Partei der Wahrheit“ werden. Die Fraktion brachte aber nicht die Kraft auf, eine Abgeordnete zu sanktionieren, die Verschwörungstheorien verbreitete und politischer Gewalt das Wort redete. Der Umgang mit Marjorie Taylor Greene deutet an, was den Republikanern bevorsteht. Die schrille Abgeordnete hat angekündigt, ihre ganze Kraft darauf zu verwenden, die Partei, die Trump gehöre, weiter nach rechts zu rücken.

Es zerreißt die Republikaner: Die „suburban women“, die Frauen in Amerikas Vorstädten, die sich angewidert von Trump abgewandt haben und denen Biden seinen Wahlsieg mit verdankt, sind mit diesem Kurs auf Dauer für die Partei verloren. Auch darauf setzen die Demokraten mit dem Impeachment.