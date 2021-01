Vorerst erfolglos : Republikaner blockieren Demokraten-Ultimatum an Pence

Aktualisiert am

Republikaner blockieren Demokraten-Ultimatum an Pence

Amerikas Vizepräsident wird zunächst nicht dazu aufgefordert, Schritte zur Absetzung von Donald Trump einzuleiten. Das dürfte sich am Dienstag jedoch ändern.

Nancy Pelosi (hinten M), Sprecherin des Repräsentantenhauses, leitet am 6: Januar die Sitzung im Kapitol. Bild: dpa

Die Republikaner im amerikanischen Repräsentantenhaus haben ein von den Demokraten angestrebtes Ultimatum an Vizepräsident Mike Pence zur Absetzung des amtierenden Präsidenten Donald Trump vorerst blockiert. Der Versuch des demokratischen Abgeordneten Steny Hoyer, eine entsprechende Resolution einstimmig zu verabschieden, scheiterte am Montag am Widerstand des republikanischen Abgeordneten Alex Mooney.

Pence soll mit der Resolution aufgefordert werden, infolge der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger Trumps unverzüglich Schritte zur Absetzung des amtierenden Präsidenten auf Basis eines Zusatzartikels der amerikanischen Verfassung einzuleiten. In der Resolution ist vorgesehen, dass Pence binnen 24 Stunden auf das Gesuch reagiert.

Das Repräsentantenhaus kommt am Dienstag (9.00 Uhr Ortszeit/15.00 Uhr MEZ) wieder zusammen. Es wird erwartet, dass es sich dann abermals mit der Resolution befasst und darüber entscheidet. Da die Demokraten die Mehrheit in der Kammer haben, dürfte die Resolution dann verabschiedet werden.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte Pence bereits in den vergangenen Tagen dazu aufgefordert, Schritte zu ergreifen, um Trump abzusetzen. Grundlage ist Zusatzartikel 25 der amerikanischen Verfassung. Demnach kann der Vizepräsident mit einer Mehrheit wichtiger Kabinettsmitglieder den Präsidenten für unfähig erklären, „die Rechte und Pflichten des Amtes auszuüben“. Pence hat auf die Forderungen bislang nicht reagiert.