Republikaner klagen für Trump : Eine Beleidigung des Obersten Gerichts

Politiker haben meist kein Interesse, sich hinter einem Verlierer einzureihen oder ein zum Scheitern verurteiltes Projekt zu unterstützen. Doch Donald Trump hat noch nicht seine Fähigkeit verloren, politische Gesetzmäßigkeiten auszuhebeln. Eine Mehrheit der republikanischen Mandatsträger verbreitet lieber das Märchen von dem um seinen vermeintlichen Erdrutschsieg geprellten Präsidenten, als endlich die Post-Trump-Ära zu beginnen. Dabei hat die Partei jetzt einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Die Mehrheit der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus sowie der 26 republikanischen Justizminister (!) in den Bundesstaaten fordern den Supreme Court mit abenteuerlichen Begründungen auf, gut zehn Millionen Stimmen für den demokratischen Wahlsieger Joe Biden für ungültig zu erklären. Deutlich mehr als hundert Abgeordnete und 17 Minister haben die entsprechende Klage des texanischen Justizministers Ken Paxton bereits förmlich unterstützt. Sie alle schlossen sich Paxton in dem Wissen an, dass der Texaner wegen Finanzbetrugs angeklagt und obendrein des Amtsmissbrauchs verdächtig ist; seine liebedienerische Klage könnte also dem Zweck dienen, Trump eine Begnadigung abzuringen.

Vor allem wissen die Republikaner, dass das Oberste Gericht die Klage mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht einmal annehmen wird. Denn schon die juristische Konstruktion ist verwegen. Die 18 Justizminister berufen sich auf das selten gebrauchte Recht von Bundesstaaten, dass sie direkt den Supreme Court anrufen können, wenn sie im Konflikt zu anderen Staaten stehen. Doch inwieweit wären Texas und die anderen 17 Staaten Geschädigte, wenn in den beklagten Staaten Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin tatsächlich verfassungswidrige Wahlgesetze zur Anwendung gekommen wären? Die Präsidentenwahl ist nun einmal nicht nach Bundesrecht organisiert: Die fünfzig Einzelstaaten und der Hauptstadtdistrikt bestimmen nach 51 verschiedenen Wahlgesetzen die Wahlleute, die am 14. Dezember den Präsidenten wählen.

Ausgerechnet Texas mischt sich ein

Dennoch verlangt Texas, der Supreme Court solle in den vier Staaten die Parlamente auffordern, die Auszählung der Stimmzettel zu ignorieren und nach eigenem Gutdünken Wahlleute zu benennen – in allen vier Staaten haben die Republikaner die Mehrheit in der Legislative. Aus Texas kommend, mutet der Vorstoß besonders bigott an. Denn kaum ein Staat reagiert empfindlicher, wenn sich zum Beispiel der Bund in seine Belange einmischt.

Grotesk wirkt auch der Zeitpunkt der Verfassungsbeschwerde: Die Kläger wenden sich gegen Wahlgesetze, die – logischerweise – vor der Wahl erlassen wurden. Insbesondere geht es dabei wieder einmal um die Briefwahl, die, ohne Belege, zum Einfallstor für massenhaften Betrug erklärt wird. In manchen Staaten war die Briefwahl pandemiebedingt relativ kurzfristig erleichtert worden. In Michigan dagegen besteht die geltende Regelung schon seit dem Jahr 2000. Selbst wenn Texas erklären könnte, warum es zu den Geschädigten gehört, müsste Paxton erklären, warum er die Klage nicht vor der Wahl eingereicht hat.