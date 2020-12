Nach Bidens Bestätigung : Noch ist der Zirkus nicht beendet

Jill und Joe Biden am am 14. Dezember in Wilmington, Dalaware Bild: AFP

Vom Ende her betrachtet, besteht kein Grund zur Beunruhigung. Am 20. Januar um zwölf Uhr mittags beginnt die Präsidentschaft Joe Bidens. Daran gibt es schon länger keinen Zweifel mehr. Das hat nun auch das „Electoral College“ klargestellt, jene 538 Wahlleute also, die am Montag in den Hauptstädten der Bundesstaaten zusammenkamen, um das Votum der Amerikaner vom 3. November zu bestätigen.

Zuvor hatte dies schon der Supreme Court getan, indirekt zumindest, indem das Verfassungsgericht eine vom scheidenden Präsidenten Donald Trump als „großes Ding“ angekündigte Klage in wenigen Sätzen in einer einstimmigen Entscheidung abwies. Und schließlich betrachtet auch eine Mehrheit der Mitglieder beider Kongresskammern Joe Biden als gewählten Präsidenten, zählt man die – man muss es so sagen: – Abweichler unter den republikanischen Senatoren hinzu, die es gewagt haben, dem Demokraten zum Wahlsieg zu gratulieren. Kurzum: Die Demokratie in Amerika ist nicht in Gefahr, die Institutionen haben sich behauptet.

Es blieb friedlich

Wenn man allerdings in Augenschein nimmt, was in sich den vergangenen sechs Wochen zugetragen hat, fällt die Bilanz ernüchternder aus: Am Montagmorgen berichtete ein republikanischer Abgeordneter des Parlaments von Michigan in einem Radiointerview, er stehe in Kontakt zu einer Gruppe, deren Name er nicht nennen wolle. Diese wolle dafür sorgen, dass die Wahlleute ihre Stimme für Trump abgäben. Ob er versichern könne, dass es ein sicherer Tag in der Hauptstadt Lansing bleiben werde? „Nein“, erwiderte er. „Das weiß ich nicht.“ Später verurteilten Fraktionskollegen die Äußerung und entzogen dem Abgeordneten seinen Ausschussvorsitz.

Das Kapitol in Lansing, in dem im Frühjahr bewaffnete Milizen demonstriert hatten, war am Montag für die Öffentlichkeit geschlossen worden, nachdem Politiker des Bundesstaates wieder Drohungen erhalten hatten. In Arizona hatte die örtliche Regierung gar entschieden, den Ort, an dem die elf demokratischen Wahlleute ihre Stimme abgaben, nicht bekannt zu geben. Trump hatte nach der Wahl vom 3. November über die Proteste vor dem Kapitol in Phoenix gesagt, man müsse verstehen, die Leute seien wegen des „massiven Wahlbetrugs“ nun einmal wütend.

Es blieb friedlich am Montag – in Arizona, in Michigan, in Wisconsin, in Pennsylvania und in Georgia – in all jenen Bundesstaaten, denen Biden seinen Wahlsieg zu verdanken hatte. Trotzdem steckte dieses „Electoral College“ vielen noch länger in den Knochen. Als am Dienstag Chris Coons, Senator aus Delaware und Vertrauter des gewählten Präsidenten, an seinem Arbeitsplatz im Kapitol erschien, machte er deutlich, dass man nicht einfach über das Geschehen hinwegsehen könne. Das „Electoral College“ habe nun entschieden und trotzdem weigerten sich noch mehr als 100 Mitglieder des Repräsentantenhauses, die Realität anzuerkennen. Das sei nicht normal. „Selbst Wladimir Putin“ habe Biden nun zu seinem Wahlsieg gratuliert.

Tatsächlich hatte der russische Präsident, der nach Befund der amerikanischen Nachrichtendienste abermals versucht hatte, Trump in der Wahl mit seinen Mitteln zu helfen, das Votum der Wahlleute zum Anlass genommen, Biden „viel Erfolg“ zu wünschen. Die Trumpisten im Kongress beziehungsweise jene Republikaner, die den Zorn des Präsidenten fürchten, taten es indes nicht.

Trump will sich die Kontrolle über die Republikaner sichern

Coons wusste immerhin zu berichten, dass einige führende Republikaner im Senat ihren Ton änderten. Das bezog sich wohl vor allem auf Lindsey Graham, den wichtigsten Unterstützer Trumps in der zweiten Kammer. Der Senator aus South Carolina hatte am Montag geäußert, es gebe nun nur noch einen „sehr schmalen Pfad für den Präsidenten“. Gleichwohl sollten diesem alle möglichen rechtlichen Schritte zugestanden werden.

Worauf Trump, der vor dem Zubettgehen am Montagabend noch einmal über Twitter verbreitete, dass der Wahlbetrug keinen Bestand haben dürfe, abzielt, ist in Washington ein offenes Geheimnis: Er will sich die Kontrolle über die Republikaner sichern und Bidens Präsidentschaft damit belasten, dass ein großer Teil der Amerikaner ihn nicht für den legitimen Präsidenten hält.