Regieren in Washington : Hat der Sturm auf das Kapitol eine läuternde Wirkung?

Im Herbst waren die Vermutungen darüber, welche Folgen die Präsidentenwahl für Amerika haben werde, oft von einem düsteren Grundton bestimmt. Besonders düster war der Ausblick in einem Artikel in der Zeitschrift „The Atlantic“, der übersetzt so überschrieben war: „Die Wahl, an der Amerika zerbrechen könnte“.

Zugrunde lag den pessimistischen Ausblicken die Erwartung, dass angesichts von Polarisierung, Feindseligkeit und aufgeheizter Atmosphäre im Land die unterlegene Seite – in der Regel war Donald Trump gemeint – weder die eigene Niederlage eingestehen noch die Legitimität des Siegers anerkennen werde. Beides hat der Präsident bis zuletzt tatsächlich so gemacht.

Die Verliererseite würde dann alles dafür tun, um dem neuen Präsidenten das Regieren so schwer wie möglich zu machen – Obstruktion als politische Methode, um das Ergebnis eines demokratischen Vorgangs zu hintertreiben. Die Beschädigung von Schlüsselinstitutionen der Demokratie würde in Kauf genommen. Manche hielten es sogar nicht für ausgeschlossen, dass es zu offener Gewalt komme, dass der „Kalte Krieg in Amerika“, über den der Politikwissenschaftler Torben Lütjen geschrieben hat, „heiß“ werde – das „Bürgerkriegszenario“.

Niemand konnte sich einen „6. Januar“ vorstellen

Und dennoch dürften selbst die größten Pessimisten sich nicht vorgestellt haben, dass, nach einer anfeuernden Rede Trumps, in der dieser abermals über den Diebstahl eines „Erdrutschsieges“ schwadronierte, ein Mob das Kapitol in Washington stürmen würde. Das Geschehen am 6. Januar 2021 macht viele so fassungslos, weil es auf der einen Seite wider alle demokratischen Prinzipien und Gepflogenheiten ist, weil es auf der anderen aber zeigt, welche Folgen ständiges Hetzen und das Verunglimpfen politischer Gegner haben kann: Radikale maßen sich in grotesker Weise an, als das Volk aufzutreten, zetteln einen Aufruhr an.

Es stellt sich somit die Frage, ob dieser 6. Januar eine läuternde Wirkung auf Politiker hat, genauer: auf Republikaner, die von der Delegitimierung von Institutionen und dem politischen Tribalismus politisch profitiert haben; die einem radikalen Populisten im Weißen Haus nur selten widersprachen, wenn überhaupt, und die bis zuletzt an der Legende vom Wahlbetrug mit strickten.