Bidens erster Monat im Amt : „Ich bin es leid, über Trump zu reden“

Als Joe Biden Anfang Februar ins State Department fuhr, um eine erste außenpolitische Grundsatzrede zu halten, wurde er von Antony Blinken überschwänglich begrüßt. Der Außenminister verwies darauf, dass er Biden seit zwanzig Jahren kenne. Er habe ihn auf dem Kapitolshügel, im Weißen Haus, in Bagdad und in Bagram erlebt und könne – ohne Gefahr zu laufen, Widerspruch zu ernten – sagen: Noch nie habe ein neuer Präsident so viel außenpolitische Erfahrung mit ins Amt gebracht.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Es ging Blinken nicht darum, seinen Chef zu umgarnen. Biden hätte sich davon auch gewiss nicht beeindrucken lassen. Blinken brachte schlicht zum Ausdruck, was seine Diplomaten nach vier Jahren des Ausnahmezustandes als großes Glück empfinden: wieder über eine professionelle Führung zu verfügen. In normalen Zeiten hätten sich Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Außenminister seit dem 20. Januar in Washington die Klinke in die Hand gegeben. Doch die Zeiten sind nicht normal. Die Welt befindet sich in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und Amerika, von der Pandemie besonders hart getroffen, fiel zuletzt als Führungsmacht aus. So groß der Wunsch im Westen nach Gipfeltreffen ist, auf denen vernachlässigte Bündnisse repariert werden könnten – Reisediplomatie findet bis auf weiteres nicht statt.

Zugeschaltet in den Bayerischen Hof

Einen Monat nach seinem Amtsantritt wendet Biden sich nun das erste Mal an die Welt: Er nimmt am Freitag teil an einem virtuellen Treffen der Staats- und Regierungschefs der G-7-Staaten und er spricht als erster amerikanischer Präsident auf der Münchner Sicherheitskonferenz – zugeschaltet in den Bayerischen Hof, den er als Senator und Vizepräsident so oft besuchte.

Natürlich wird die Bekämpfung des Coronavirus im Fokus stehen: die Koordinierung der Produktion und Verteilung des Impfstoffes, aber auch die Wiederbelebung der Weltwirtschaft in der Zeit danach. Da die internationale Politik in der Krise nicht ruht, ist die Liste der sonstigen Problemfelder der Biden-Administration lang: Iran und das Atomprogramm, Nordkorea, Russland und China. Vor allem China. Die neue Regierung betrachtet alle außenpolitischen Dossiers durch das Prisma der chinesischen Herausforderung.

Biden wurde zur Speerspitze der Identitätspolitik

Bidens Botschaft an die westlichen Verbündeten ist quasi eine Variante seines Wahlkampfslogans: „Build back better“. So wie die amerikanische Wirtschaft stärker aus der Krise hervorgehen soll, möchte er auch die Bündnispolitik nach den Jahren des Unilateralismus und der Brachialdiplomatie unter Donald Trump nicht einfach wiederherstellen, sondern neu ausrichten auf gegenwärtige Herausforderungen.

Am Dienstag war Biden das erste Mal als Präsident mit der großen „Air Force One“ unterwegs – die kleine nutzte er vorher schon einmal, als er für ein Wochenende nach Wilmington flog. Jetzt ging es nach Milwaukee, wo er an einer „Townhall“, einem Bürgergespräch, teilnahm. Wisconsin zählt zu jenen Bundesstaaten, denen der Demokrat seinen Wahlsieg zu verdanken hat. Es wird nicht die letzte Reise in den Rostgürtel des Mittleren Westens gewesen sein: „Build back better“ gilt vor allem hier. Der Auftritt in Milwaukee war gleichsam der eigentliche Beginn von Bidens Präsidentschaft. Ein wenig trotzig sagte er vor den Bürgern: „Ich bin es leid, über Trump zu reden“.